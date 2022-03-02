AB’den Belarus’a yaptırım hamlesi
Avrupa Birliği'nin Belarus'a yaptırımı onayladığı açıklandı.
İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan bir üst düzey AB diplomatı, Avrupa Birliği’nin Belarus’a Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline destek verdiği gerekçesiyle yeni yaptırımlarını onayladığını duyurdu.
Ajansa konuşan bir diğer yetkili de Minsk yönetimine uygulanan yaptırımların Belarus mallarının AB’ye girişini kısıtlayacağı belirtildi. Öte yandan yaptırımların oligarkları, merkez bankasını ve Belarus bankalarını etkileyeceği de belirtildi.