Almanya’da Rusya karşıtı protesto

Almanya'nın Köln kentinde, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekat protesto edildi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından tüm dünya ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ederken, Almanya'nın Köln kentinde Rusya karşıtı protesto düzenlendi. Tarihi Dom Katedrali Meydanı'nda yapılan protesto gösterisine binlerce kişi katılırken, göstericiler ellerinde “Katil Putin”, “Savaşa hayır” ve “NATO, hava sahasını kapat” yazılı pankartlar ile Ukrayna bayraklarını taşıdı.

Ukrayna Milli Marşı’nın okunması ile başlayan protestoda, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yaptığı konuşmalarda, Rusya'nın Ukrayna topraklarından çekilmesi gerektiğine değinilirken, AB ülkelerinin Ukrayna'ya daha fazla yardım yapması talep edildi.

BERLİN’DE DE PROTESTOLAR DÜZENLENDİ

Almanya’nın başkenti Berlin’de de Rusya karşıtı düzenlenen protestoya 100 binden fazla kişi katıldı. Ukrayna bayrağının renkleri olan sarı ve mavi renklerini giyen göstericiler, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat protesto etti. Binlerce kişi Berlin’in merkezindeki Rus büyükelçiliği yakınındaki Brandenburg Kapısı’na giderken ellerinde, “Savaşı Durdurun”, “Putin’in son savaşı” ve “Ukrayna’nın yanındayız” yazılı pankartlar taşıdı.

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