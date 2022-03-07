Danimarka, 30 yıllık savunma politikasını referanduma götürüyor

Rusya’nın Ukrayna işgali, Avrupa’daki birçok ülkeyi de savunma politikalarını gözden geçirmeye yöneltti.

Sozcu.com.tr

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Danimarka, Avrupa Birliği’nin (AB) ortak savunmasına katılımı haziran ayında referanduma götürüyor.

Başbakan Mette Frederiksen, AB'nin ortak savunmasına katılımın 1 Haziran'da oylamaya sunulacağını açıkladı. “Putin'in Ukrayna'ya yönelik anlamsız ve vahşi saldırısı Avrupa'da yeni bir dönem başlattı. Tarihi zamanlar tarihi kararları gerektirir” diye konuşan Frederiksen, savunma harcamalarının gelecek iki yılda arttırılacağını da duyurdu.

Karar, Danimarka'da 30 yıldır uygulanan “savunma alanında AB’den bağımsız politikalar geliştirme” politikasında büyük bir değişim olarak görülüyor.

Daha önce NATO üyesi olmayan İsveç ve Finlandiya da, Rusya'ya karşı askeri ittifaka desteklerini ilan etmişti.

Danimarka'da 2015'te güvenlik alanında AB'yle işbirliğinin artırılmasına yönelik referandumdan “hayır” sonucu çıkmıştı.

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