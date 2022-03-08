Haaretz: Putin, Türkiye ve İsrail’in arabuluculuk çabalarını ciddiye alır mı?

Rusya'nın Ukrayna işgali dünyada gündemin merkezine yerleşirken, Haaretz gazetesi İsrail’in bu krizde arabuluculuk konusunda Türkiye’ye rakip olarak ortaya çıktığı yorumunda bulundu. Yazıda, asıl sorunun Rusya lideri Putin’in iki ülkenin arabuluculuk çabalarını ciddiye alıp almayacağı olduğu vurgulandı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın yıllar sonra Türkiye'yi ziyaret edecek ilk İsrail cumhurbaşkanı olacak Isaac Herzog'u ağırlamaya hazırlanırken, Rusya-Ukrayna krizi iki ülkede de gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, ilişkilerde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan iki ülkenin son dönemde Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapma yarışında öne çıktığını yazdı.

“ERDOĞAN YARIŞTA TEK BAŞINA OLMADIĞINI FARK ETTİ”

Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk adımı atarak arabuluculuk alanındaki gücünü test etmek için geçen ay Kiev'e gittiği ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya lideri Vladimir Putin'i Türkiye'ye davet ettiği belirtildi. Rusya'nın Ukrayna işgalinin Erdoğan'ın diplomatik çabalarını ortadan kaldırarak Türkiye'yi büyük bir ikilemle karşı karşıya bıraktığı kaydedilen yazıda, İsrail'in arabuluculuk konusunda Türkiye'ye rakip olarak ortaya çıktığı yorumu yer aldı.

Haaretz, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ın cumartesi günü Moskova'ya yaptığı “gizli” ziyaretin ve ardından Almanya'da mevkidaşı Olaf Scholz'la görüşmesinin, Erdoğan'ın “zafere giden yolda tek başına olmadığını” anlamasına yol açtığını ifade etti.

Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarını buluşturacak Antalya'daki toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsrailli mevkidaşı Yair Lapid'le de görüşeceğine dikkat çekilen yazıda, arabuluculuk çabasının Türkiye ve İsrail'i yakınlaştırabileceği değerlendirmesine de yer verildi.

Türkiye ve İsrail'in Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili kendi çıkarları bulunduğu belirtilen yazıda, asıl sorunun Rus lider Putin'in iki ülkenin arabuluculuk çabalarını ciddiye alıp almayacağı olduğu vurgulandı.

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