Japon çalışan, tüm şehrin kişisel bilgilerini içeren USB belleği kaybetti
İsmi açıklanmayan Japon bir adam, işiyle alakalı hassas verilerin yer aldığı bir veri depolama ve taşınma aygıtını kaybetti.
Japon çalışan, Osaka’nın kuzeybatısındaki Amagasaki şehrinde içki içmeden önce USB belleği çantasına yerleştirdi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, sonunda sokakta kendiden geçmeden önce yerel bir restoranda içki içerek birkaç saat geçirdi.
BBC’de yer alan habere göre, sonunda kendine geldiğinde, hem çantasının hem de USB’nin kayıp olduğunu fark etti.
Japon yayıncı NHK, 40 yaşlarında olduğu söylenen adamın vergiden muaf hanelere fayda sağlamakla görevli bir şirkette çalıştığını bildirdi.
Kasabada bir gece geçirmek için meslektaşlarıyla buluşmadan önce salı akşamı tüm şehrin sakinlerinin kişisel bilgilerini USB’ye aktarmıştı.
ERİŞMEYE ÇALIŞAN OLMADI
Şehir yetkilileri, USB’nin tüm şehir sakinlerinin isimlerini, doğum tarihlerini ve adreslerini içerdiğini söyledi. Ayrıca vergi ayrıntıları, banka hesap numaraları ve sosyal yardım alan ailelere ilişkin bilgiler gibi daha hassas verileri de içeriyordu.
Yetkililer, sürücüde bulunan verilerin şifrelendiğini ve bir parola ile kilitlendiğini söyledi. Şimdiye kadar herhangi birinin bilgilere erişmeye çalıştığına dair bir işaret olmadığını da eklediler.
Utanç verici olay, yetkililerin özür dilemesine neden olurken, düzenlenen basın toplantısında, “Halkın şehrin yönetimine olan güvenini derinden zedelediğimiz için derinden üzgünüz” denildi.