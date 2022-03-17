Kadirov, Kiev’deyim demişti, Ukrayna televizyonu Rusya’da dedi: Çeçen liderden açıklama geldi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal kararı sonrasında binlerce Çeçen savaşçıyı bölgeye gönderen Ramzan Kadirov, savaşın 22'nci gününde açıklamalarda bulundu. Mte yandan, Ukrayna basını, geçtiğimiz gün Kiev'e gittiği iddia edilen Kadirov'un aslında Rusya'da olduğunu öne sürdü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerden biri olan Çeçen lideri Ramazan Kadirov savaşın 22’inci gününde açıklamalarda bulundu.

Kadirov, Çeçen savaşçıların da Rus işgaline katılmasıyla, Ukrayna’nın direnişinin “uzun zamanı kalmadığını” iddia etti.

Çeçen lider, Kiev’i savunanları da uyarırken, ‘Ya öleceksiniz ya da avlanacaksınız.” dedi.

Kadirov, pazar günü Ukrayna’nın başkentinin kuzeyindeki Hostomel havaalanına yakın olduğunu iddia ederek, sosyal medya hesabından, ‘Geçen gün Kiev Nazilerinden yaklaşık 20 km uzaktaydık ve şimdi daha da yakınız. Çok zamanınız kalmadı. Teslim olup yanımızda dursanız daha iyi… yoksa sonunuz yakın.’ yazdı.

UKRAYNA KANALI: KADİROV RUSYA’DA

Geçtiğimiz günlerde, Çeçen televizyon kanalı Grozny, Kadirov'un karanlık bir odada Çeçen askerleriyle, askeri operasyonun detaylarını konuştuğu görüntüleri paylaşmış, görüntülerin Ukrayna'nın başkenti Kiev'in 7 kilometre uzağında çekildiği öne sürülmüştü. Ancak Ukraynalı bir gazete, Kadirov’un aslında Rusya’nın Grozni kentinde olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Kendisine ‘Putin’in piyadesi’ diyen 45 yaşındaki Çeçen liderin, üç oğlu da dahil olmak üzere 10 bin kişilik bir orduya liderlik ettiği söyleniyor.

Uzmanlar, Kadirov’un ve Çeçen birliklerin savaşta ön plana çıkarılmasının, propaganda aracı olduğunu da öne sürüyor. Doğrulanmayan raporlar, Çeçen askerlerinin Kiev’in eteklerinde insanları öldürdüğünü ve onları evlerinden çıkmaya zorladığını da ileri sürdü.

Kadirov, Rusya’nın yönettiği Çeçenistan Cumhuriyeti’nde de insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor.

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşında Çeçenler Çeçenlere karşı: Öldürülen eşinin öcünü almak istiyor

İlginizi Çekebilir Kadirov'dan Elon Musk'a tehdit: Tesla CEO'su geri adım atmadı

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... Dünya Putin'e ateş püskürüyor: Çocuk yazısına rağmen saldırmışlar

İlginizi Çekebilir Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in tişörtü olay oldu: 'Bu adamın takım elbisesi yok mu?'