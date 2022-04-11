Kadirov’dan ilginç çıkış: Rusya, Kiev’i alacak

Rusya Ukrayna’da başkent Kiev çevresinden çekilerek operasyonları ülkenin doğusunda yoğunlaştıracağını açıklarken, Rus lider Vladimir Putin’e en yakın isimlerden biri olan Çeçen lider Kadirov’dan bununla çelişen bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Federasyonu'na bağlı özerk Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramazan Kadirov, Rusya’nın Ukrayna’da başkent Kiev ve diğer başka kentlere yönelik askeri harekatlar başlatacağını söyledi.

Kadirov, Telegram hesabına yüklediği videoda, Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk bölgelerini “tamamen özgürleştireceklerini”, daha sonra da Kiev ve diğer kentleri alacaklarını belirtti. Rusya'nın operasyonlarının sadece Mairupol’le sınırlı kalmayacağını kaydeden Çeçen lider, “Sizi temin ederim ki bir adım bile geri atılmayacak. Saldırılar sadece Mariupol'de değil diğer kentlerde ve köylerde de sürecek” dedi.

RUSYA “ÇEKİLİYORUZ” DEMİŞTİ

Rusya, İstanbul'da geçen ay sonu düzenlenen ateşkes görüşmeleri sonrasında Kiev çevresindeki askerlerini geri çekeceğini ve Ukrayna'nın doğusunda kısmen Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelere yoğunlaşacağını duyurmuştu. Son dönemde Rus ordusunun çekildiği bölgelerden gelen katliam görüntüleriyse dünyayı ayağa kaldırmıştı.

Rus işgalinin başlamasının ardından, Putin'e bağlılığını her fırsatta dile getiren Kadirov binlerce Çeçen savaşçıyı Ukrayna'ya göndermişti. Ukrayna Güvenlik Servisi, Çeçen savaşçıların ağır kayıplar verdikten sonra ülkelerine geri döndüğünü öne sürmüştü. Ukrayna basını da geçen ay Kiev’e gittiği söylenen Kadirov’un aslında Rusya’da olduğunu iddia etmişti.

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