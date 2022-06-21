NATO’nun üçlü zirvesi tamamlandı: Türkiye hakkında yeni açıklama geldi

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini veto eden Türkiye'yi ikna çabaları devam ediyor... Dün NATO nezdinde Türkiye-İsveç-Finlandiya'dan üst düzey isimler bir araya geldi. Fakat edinilen bilgiye göre görüşmelerde bir ilerleme sağlanamadı.

Sozcu.com.tr

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in özel kaleminin hazırlayarak oluşturduğu üçlü zirveye Türkiye-İsveç-Finlandiya’dan üst düzey isimler katıldı. Brüksel’deki NATO karargahında gerçekleşen görüşmelerden sonra NATO’nun açıklamasında görüşmelerin “yapıcı” geçtiği ve yeni toplantıların da gerçekleşeceği belirtilirken bazı kaynaklar ise yeni detaylar verdi.

Gelecek hafta Madrid’de düzenlenecek geleneksel NATO zirvesi öncesinde sorunların üstesinden gelmeye çalışan birlik buna rağmen bu görüşmelerde şu ana kadar bir ilerleme kaydedemedi. Al-Monitor isimli medya kuruluşuna konuşan bazı kaynaklar Türk heyetinin İsveç ve Finlandiya konusunda geri adım atmadığını söyledi. Kaynaklar, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’dan terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’ye desteği kesmesini istediğini söyledi. Öte yandan terör örgütü FETÖ’yle de mücadele vurgusunun yapıldığı ve bu iki ülkeyle işbirliği istendiği de belirtildi.

Türk heyetinin başındaki İbrahim Kalın’ın Madrid’deki NATO zirvesini bir son tarih olarak görmediği de belirtildi. Al-Monitor’e konuşan bir kaynak, “Türk yetkililer üyelik için net bir perspektif sağlamadı ve büyük ihtimalle Madrid’de de neticeye ulaşılamayacak. İsveç ve Finlandiya’nın zirveye katılması ve bu iki ülkenin üyeliğinin 30 ülke tarafından onaylanması bekleniyordu” dedi.

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