Orban’dan Trump’a seçim kampanyasına destek çağrısı: O bir ikon

İktidarının en zorlu seçim sınavıyla karşı karşıya olan aşırı sağcı Macaristan Başbakanı Orban, eski ABD Başkanı Trump’ı kampanyasına destek için Budapeşte’ye davet etti. Macaristan hükümetinden bir yetkili, Trump için “O bir ikon” dedi.

Sozcu.com.tr

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Macaristan'ın aşırı sağcı Başbakanı Viktor Orban, seçim kampanyası için eski ABD Başkanı Donald Trump'tan destek istedi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Macaristan'da Orban hükümetine yakın düşünce kuruluşu Temel Haklar Merkezi, Trump'ı seçim çalışmalarına katılması için Budapeşte'ye davet etti.

Orban'ın lideri olduğu Fidesz partisi, 3 Nisan'da muhalefetin güçleri birleştirmesiyle kurulan koalisyona karşı yarışacak. Bu, 12 yıldır koltuğunu koruyan Orban için en zorlu seçim olarak görülüyor.

Guardian'a konuşan Macaristan hükümetinden bir kaynak, Trump'ın henüz davete yanıt vermediğini belirterek “Fidesz üyeleri Trump'ın martta Budapeşte'ye gelmesini çok istiyor” dedi. Yetkili, Trump'ın bir ikon olduğunu söyleyerek “Bu tür ziyaretler Macaristan’daki muhafazakar toplum üzerinde büyük etkiye sahip” diye konuştu.

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Trump davete olumlu yanıt verirse, bu ABD başkanlığından ayrıldığından bu yana yurt dışına yapacağı ilk bilinen gezi olacak.

Orban, 2020'deki başkanlık seçimlerinde Trump'ı açıkça desteklemişti. Trump da nisan ayında Orban'ın kazanmasından memnuniyet duyacağını açıklamıştı.

Başkan olduğu 2019'da Orban'ı Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, “Birbirimize benziyoruz. Biraz tartışma yaratıyoruz ama sorun değil” demişti.

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