Polonyalı göçmene sokak ortasında saldırı

İngiltere'nin başkenti Londra, Polonyalı bir göçmene uygulanan ırkçı saldırıyı konuşuyor. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olaya sosyal medyadan da tepkiler yükseldi.

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İngiltere’nin başkenti Londra’nın göbeğinde bir Polonyalı göçmenin uğradığı saldırı ülkede gündem oldu.

Polonyalı olduğu belirtilen ve daha önce Londra’da yaşayan Kamil Sobala, eskiden yaşadığı kentte uğradığı saldırıyı anlattı. 31 yaşındaki adam, Londra’da Victoria istasyonunda otobüsten indikten sonra, yön sorduğu bazı adamlar tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

Sobala, ilk olarak kendisine nereli olduğunu sorduklarını daha sonra ise saldırdıklarını söyledi.

Acımasız saldırının ardından Sobala, çok sarsıldığını ve korktuğunu söylerken, geceleri uyuyamadığını açıkladı.

Sobala, “Birkaç arkadaşımla buluşacaktım ve telefonum kapalı olduğu için yol tarifi sormak için barın yanından geçtim. Telefonumu nereye şarj edeceğimi ve metro istasyonunun nerede olduğunu sordum.” dedi. Polonyalı Sobala, ‘Üzgünüm sana yardım edemem’ demek yerine bana küfrettiler. Sonra nereli olduğumu sordular, Polonya dedim. Üzerine bana vurmaya başladılar” dedi.

Saldırıya uğrayan adam sözlerine, ‘Sırtım ağrıyor, gözüm, yanağım ve yüzüm de öyle. ırkçıydı. Bana saldırmaya başlamadılar, sadece Polonyalı olduğumu söylediğimde; hiçbir şey hatırlamayıncaya kadar beni yumrukladılar.’ ifadeleriyle devam etti.

Olayın duyulmasının ardından İngiltere’de saldırıya tepkiler yükseldi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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