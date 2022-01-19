Prens Harry ve Meghan Markle dev bir şirketler ağı kuruyor

Kraliyet ailesinden ayrılan ve kendi paralarını kazanacaklarını açıklayan Prens Harry-Meghan Markle çifti, dev anlaşmalara imza atmak için büyük bir şirketler ağı kuruyor. Çift güçlü ajanslardan, avukatlardan ve yayıncılardan oluşan bir ekibi arkasına aldı.

Sozcu.com.tr

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Prens Harry ve Meghan Markle, ABD'nin vergi cenneti Delaware'de 11 şirketten oluşan bir şirketler ağı kuruyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin özel haberine göre, eyaletteki resmi belgeler çiftin yeni girişimini ortaya çıkardı.

Markle'ın avukatı Richard Genow tarafından 2020'den itibaren kurulan 11 şirket arasında, Prens Harry'nin milyonlarca dolarlık anı kitabı anlaşmasıyla ilgilenecek bir şirket de bulunuyor.

Ayrıca, Markle'ın çocuk kitabının haklarını koruyacak Peca isimli bir yayınevi de kuruldu.

Bazı şirketlerin de çiftin Archewell isimli derneğiyle ilgili şirketlerin haklarını koruyacağı belirtiliyor.

GÜÇLÜ BİR EKİP KURDULAR

İki çocuk sahibi çift, dev anlaşmalara imza atmak ve kamuoyundaki imajlarını geliştirmek üzere kurdukları şirketler ağı için güçlü ajanslar, avukatlar ve yayıncılardan oluşan bir ekip kurdu.

Şirket kayıtlarında, ünlülerin para gurusu olarak tanınan Andrew Meyer'in de ismi yer alıyor.

İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerinden ayrılarak dünyada şok etkisi yaratan Sussex Dükü ve Düşesi, Netflix ve Spotify'la milyonlarca dolarlık anlaşmalara imza atmıştı.

Prens Harry'yle 2018'de evlenen eski ABD'li oyuncu Meghan Markle, eşiyle geçen yıl Oprah Winfrey'ye verdikleri röportajda, Kraliyet ailesine ırkçılık suçlaması yöneltmişti.

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