Rusya, bir kez daha Harkov’daki nükleer tesisi vurdu

Ukrayna, Rusya'nın Harkov'daki bir nükleer araştırma tesisini bombaladığını açıkladı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde birinci aya girilirken, Harkov kentinde çatışmalar ve Rus bombardımanları da şiddetlendi.

Ukrayna’nın nükleer gözlemcisi, Harkov’daki bir nükleer araştırma tesisinin Rusya tarafından yeniden bombardımana tutulduğunu ve çatışmanın hasarı değerlendirmeyi imkansız hale getirdiğini söyledi.

Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği, Harkov Fizik ve Teknoloji Enstitüsü’ndeki nötron bazlı deney tesisinin ateşe verildiğini söylüyor.

DAHA ÖNCE DE BOMBALAMIŞTI

Ukraynalı yetkililer daha önce Rus bombardımanının Harkov tesisindeki binalara zarar verdiğini bildirmişti, ancak radyasyon salınımı ile ilgili bir tehlike oluşmamıştı.

Yeni inşa edilen ve Rus saldırıların hedefi olan nötron kaynağı tesisi, tıbbi ve endüstriyel ihtiyaçlar için radyoizotopların araştırılması ve üretilmesi için tasarlandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, tesisteki nükleer malzemenin tehlikeli olmadığını ve radyoaktif malzeme envanterinin çok düşük olduğunu, radyasyon salınımı risklerini azalttığını söyledi.

Harkov, işgalin başlangıcından bu yana Rus güçleri tarafından kuşatıldı ve konut binalarının ve kritik altyapısının tekrar tekrar bombardımanı altında kaldı.

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