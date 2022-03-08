Rusya-Ukrayna savaşı: İnsani koridorlar açıldı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın 13'üncü gününde bazı Ukrayna kentlerindeki insanların tahliye edilmesi için insani koridorlar bugün açıldı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan en çok etkilenen sivilleri kurtarmak için çalışmalar devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ile birlikte dört büyük kentte insani koridor açıldığını duyurdu.

Cherhihiv, Sumy, Harkov ve Mariupol kentlerinde de benzer koridorların açıldığı belirtildi.

Yetkililer bir süre silahların kullanılmayacağını da duyurdu.

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