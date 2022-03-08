Abone Ol

Rusya-Ukrayna savaşı: İnsani koridorlar açıldı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın 13'üncü gününde bazı Ukrayna kentlerindeki insanların tahliye edilmesi için insani koridorlar bugün açıldı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:49 - 08 Mart 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Rusya-Ukrayna savaşı: İnsani koridorlar açıldı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan en çok etkilenen sivilleri kurtarmak için çalışmalar devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ile birlikte dört büyük kentte insani koridor açıldığını duyurdu.

Cherhihiv, Sumy, Harkov ve Mariupol kentlerinde de benzer koridorların açıldığı belirtildi.

Yetkililer bir süre silahların kullanılmayacağını da duyurdu.

Rusya'dan insani yardım koridoru kararı İlginizi Çekebilir Rusya'dan insani yardım koridoru kararı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Rusya Ukrayna