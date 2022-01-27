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Trudeau karantinaya girdi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau corona virüs-ne yakalanan bir kişiyle temaslı olduğunu öğrenmesinin ardından karantinaya girdi.

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Trudeau karantinaya girdi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinaya girdi. Trudeau sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dün gece Covid-19 vakası ile temaslı olduğumu öğrendim” ifadelerini kullanarak, sağlık kurallarına uyacağını ve 5 gün boyunca karantinada kalacağını açıkladı.

Başbakan Trudeau ayrıca, “Kendimi iyi hissediyorum ve evden çalışacağım” dedi.
Eşinin 2020 yılının mart ayında korona virüse yakalandığını ve hafif geçirdiğini belirten Başbakan Trudeau, halkı aşı olmaya çağırdı.

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