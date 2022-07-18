Can Candan’ın görevden alınma kararı iptal edildi
Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Can Candan’ın görevden almasına dair karar mahkeme tarafından iptal edildi. Candan'ın hakları faiziyle geri ödenecek.
Boğaziçi Üniversitesi'nde Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü tam zamanlı öğretim görevlisi Can Candan, rektör Naci İnci tarafından 16 Temmuz 2021'de görevden alınmıştı.
Açılan davada 7. İdare Dava Mahkemesi, 16 Şubat’ta yürütmenin durdurulmasına karar vermiş ve Candan’ı görevine iade edilmişti.
Mahkeme, bugün Candan’a iletilen kararla, görevden alma işlemini hukuksuz bularak iptal etti. Kararla birlikte Candan'a yoksun kaldığı özlük hakları ve maddi hakları da faiziyle geri ödenecek.
Candan kararı Twitter’dan “16 Temmuz 2021 tarihli Naci İnci imzalı ‘görevime son verilme’ işlemine dair açtığım davada, mahkeme 31.05.2022 tarihli kararı ile yapılan işlemi hukuksuz bularak iptal etmiş; yoksun kaldığım özlük ve parasal haklarımın faiziyle birlikte ödenmesine karar vermiş” ifadeleriyle duyurdu.