MSÜ başvuru kılavuzu bekleniyor! MSÜ başvuru nasıl yapılır, sınav ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adayların katılacağı sınav için MSÜ başvuru işlemleri 13 Ocak ile 9 Şubat tarihleri arasında alınacak. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav işlemleri için, MSÜ başvuru kılavuzu bekleniyor. MSÜ sınavı 27 Mart tarihinde merkezi olarak uygulanacak.

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Bünyesinde, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitüler yer alan Milli Savunma Üniversitesi yani MSÜ her yıl bünyesine sınavla öğrenci kabul ediyor. MSÜ sınavı için başvuru süreci bugün itibariyle başlayacak.

MSÜ BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MSÜ başvuruları 13 Ocak tarihinde başlayacak ve 9 Şubat'ta sona erecek. Geç başvuru günü ise 22 Şubat olarak açıklandı.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ 2021 yılında 27 Mart tarihinde merkezi olarak uygulanacak. Sonuçlar 14 Nisan'da erişime açılacak.

MSÜ SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.