Sezer: Okullara öğrenci başı 15 TL gönderilmeli

Eğitim Bir Sen ve Memur Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, "Milli Eğitim Bakanlığı okullara nüfusuna göre bir para göndersin. Biz öğrenci başına 15 TL diyoruz. Çok da büyük bir rakam değil ama bu parayla okulun bütün sorunları çözülür" dedi.

Mehmet SERBES

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Eğitim Bir Sen ve Memur Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, öğretmen atamalarında şikayetlere konu olan mülakatın ve sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Mülakatın kaldırılmasını ve sözleşmeli öğretmenliğin kalkmasını yıllardır savunduklarını belirten Mehmet Sezer, “Bunu yıllardır söylüyoruz. Bu konuda tavrımız net. Mülakatın kaldırılması gerektiğini yıllardır söylüyoruz. Mülakat kesinlikle kalkmalı” diyerek şunları söyledi:

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KESİNLİKLE OLMAMALI

“Bu çocukların hepsi bizim çocuklarımız. Sınavlara, KPSS'ye girmiş almış puanını bu çocuğu eliyorsun, böyle bir haksızlık olabilir mi? Genel Başkanımız Ali Yalçın da yıllardır bunu söylüyor. Eğer öğretmenliğe gerçekten bir engeli varsa orada elenebilir ama sınavları kazanmış bir öğretmen adayının elenmesini kabul etmiyoruz. Sözleşmeli öğretmen de kesinlikle olmamalı. Tüm öğretmenlerimiz 4 A dediğimiz kadrolu öğretmenlik olmalıdır.”

‘BELEDİYE MODELİ’ UYGULANMALI

Mehmet Sezer, okulların ihtiyaçlarının karşılanması için “belediye modeli” denilen bir sistem önerdiklerini belirterek “Nasıl ki İller Bankası belediyelere nüfusuna göre para gönderiyorsa, Milli Eğitim Bakanlığı da okullara nüfusuna göre bir para göndersin. Biz öğrenci başına 15 TL diyoruz. Çok da büyük bir rakam değil ama bu parayla okulun bütün sorunları çözülür, okullar rahatlar, veli ile öğretmenler idareciler karşı karşıya gelmez” diye konuştu.

BAKAN’IN MÜDÜR AZARLAMASI YANLIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Şanlıurfa'da öğrencilerin önünde bir okul müdürünü azarlamasına da değinen Sezer, “Bakan Bey'in yaptığını doğru bulmuyorum. Eğer müdürün bir yanlışı varsa bunu öğrencilerin olmadığı bir yerde kendisine özel olarak söyleyebilirdi. Elbette ki nasıl atadıysa görevden alma hakkı da vardır. Alabilir de. Ancak eleştiri yapacaksa ya da uyaracaksa da bunu öğretmeni rencide etmeyecek şekilde yapmalıydı” dedi.

ŞİMDİLİK YETMEZ AMA ‘EVET’ DİYORUZ

Mehmet Sezer, Memur Sen olarak vergi diliminin yükselmesi ve memurların maaşlarında kesintiler yapılmasıyla ilgili olarak verdikleri mücadelenin semeresini aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

– Memurların Ocak ayında aldıkları zamma rağmen Mayıs, Haziran ayları gibi vergi matrahının kesilmesi nedeniyle maaşı düşüyordu. Bunun telafi edilmesi talebimiz vardı. Bize de sürpriz oldu. Yüzde 3'lük zam bir nefes aldırdı ama piyasadaki dalgalanma ortadan kalkarsa tamam diyeceğiz.

– Şimdilik yetmez ama evet diyoruz. Eğer bu dalgalanma sürerse ek zam talebimizi yeniden dile getireceğiz. 1 Temmuz itibariyle toplu sözleşmeden kazandığımız zam kararımız var. Bu arada Cumhurbaşkanı'nın memur maaşlarını Temmuz'da tekrar değerlendiririz demesini kıymetli buluyoruz.