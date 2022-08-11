YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM’den YKS tercih sonuçları bekleniyor

YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. YKS tercih sonuçları için henüz ÖSYM tarafından tarih verilmedi ancak kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı bu hafta ya da gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

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YKS tercih sonuçları için milyonlarca aday beklemeye başladı. Öğrencilerin geleceklerini şekillendirecek olan YKS tercihleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ÖSYM yine sonuç tarihini paylaşmadı ancak kayıt tarihleri adaylara ipucu veriyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS tercih sonuçları için henüz ÖSYM tarafından tarih verilmedi ancak YKS tercih işlemlerinin 5 Ağustos'ta sona erecek olmasının ardından erişime açılabilecek. Kılavuzda yer alan bilgilere göre üniversite kayıtları” 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler baz alındığında sonuçların Ağustos ayının 2. ya da 3. haftasında açıklanması bekleniyor.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.