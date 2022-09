Canlanan risk iştahıyla Bitcoin toparlanıyor

Son haftalarda büyük değer kaybeden kripto paralar, para politikalarının netleşmeye başlamasıyla rahat bir nefes aldı. Bitcoin dün yüzde 10, Ethereum da yüzde 6.7 değer kazandı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarının netleşmeye başlamasıyla piyasalardaki belirsizlik bulutları dağılmaya başladı. Önünü görmeye başlayan yatırımcıların artan risk iştahı kripto paralardaki yükselişe destek verdi. Bitcoin dün yüzde 10 değer kazanarak 21.181 doları gördü. Ethereum da yüzde 6.7'lik yükselişle 1.735 doları aştı.

TAHVİLLERE RAĞMEN

990 milyar dolar seviyelerine inen kripto para piyasa hacmi de yeniden 1 trilyon doların üzerine çıktı Analistler tahvil getirilerindeki yükselişe rağmen Fed ve ECB'den beklentilerin netleşmesiyle piyasaların rahatladığını ifade etti. 2022 genelinde ABD hazine tahvil getirileriyle kripto paralar arasında ters bir ilişki olduğu göze çarpmıştı. Tahvil faizleri yükseldikçe genel olarak Bitcoin başta olmak üzere kripto paralarda düşüş kaydedildi. Ancak son gelişmelerde de görüldüğü üzere, risk almayı seven ve yüsek kazanç beklentisi olan yatırımcıların dip seviyeleri alım fırsatı olarak görmesiyle kripto paralar tahvillere rağmen yükselmeye başladı. Fed ve ECB'nin adımlarının yanı sıra, kripto para sistemindeki gelişmeler de piyasaya olumlu yansıdı. Bir süredir beklenen “Ethereum birleşmesi” kripto para piyasasındaki olumlu rüzgarlara katkıda bulunuyor. 15 Eylül'de başlayacak Ethereum tarihinin en büyük güncellemesiyle bu kripto para ağının temel teknolojisi iş kanıtı (proof of work) sisteminden hisse kanıtı (proof of stake) sistemine değişecek. Böylece madencilikte karmaşık bilgisayar hesaplamaları değil, kullanıcıların teyidi yeterli olacak. Bu güncellemeyle beraber Ethereum'da elektrik tüketiminin mevcut seviyesinin yüzde 1'ine düşeceği iddia ediliyor.

Piyasa değeri yeniden 1 trilyon doların üstünde

■ Fed ve ECB'nin önümüzdeki dönem faiz adımlarının netleşmesiyle birlikte yatırımcılar yüzünü yeniden kripto paralara çevirdi. Bitcoin'in piyasa değeri 3 gün önce 350 milyar dolar seviyesine kadar gerilerken, dün 402 milyar doları aştı. 184 milyar dolara gerileyen Ethereum da 210 milyar doları aştı. Yine aynı dönemde 932.5 milyar dolara kadar gerileyen toplam kripto para piyasası da 1 trilyon 40 milyar doları geçti.