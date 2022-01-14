e Bordro nasıl alınır? e Bordro sorgulama e Devlet ile nasıl yapılır?

e Bordro sorgulması e Devlet kapısı üzerinden yapılabiliyor ancak sadece devlet memurları hem bordro sorgulama hem de bordro doğrulama işleminden faydalanabiliyor. Özel sektörde çalışanlar ve 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar e Bordro sisteminden yararlanamıyor. e bordro maaş sorgulama sayesinde, maaş kesintisi ve ek ödemeleri görüntüleyebilirsiniz. İşte ayrıntılar...

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Maaş bordronuzda T.C. kimlik numaranız, adınız, soyadınız, SGK sicil numaranız, vergi numaranız ve imzanız bulunmaktadır. Aldığınız net ve brüt maaş, sigorta prim ödemeniz, maaşınızdaki kesintiler gibi bilgiler yazar. Maaş bordrosu, işçileri tek tek bilgilerinin olduğu ücret hesap pusulası şeklinde ve işletmenin bütününü bölüm bölüm veya toplu olarak gösteren listeler şeklinde olmalıdır.

E BORDRO SORGULAMA

E BORDRO NASIL ALINIR?

E Devlet sistemi içerisinde yer alan e bordro uygulaması sayesinde maaş bordroları internet üzerinden sorgulanabilmektedir. Ancak bu hizmetten sadece devlet memurları yararlanabilmektedir. Özel sektörde çalışanlar ve 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamaz. E bordro maaş sorgulama ile ilgili yapılması gerekenler şu şekildedir:

1. www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan “Sisteme Giriş” butonuna tıklayın.

2. Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme geçiş yapabilirsiniz.

3. Eğer e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz ise; belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Ardından altı taraftakiler alan “Sisteme Giriş Yap” butonunu kullanın.

4. Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girin.

5. e-Bordro yazmanızın ardından bu hizmetin adı karşınıza çıkacaktır. Sonrasında Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin.

6. İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan “Yazdır” butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.

ÖZEL SEKTÖRDE MAAŞ BORDROSU ÇIKARMA İŞLEMİ

Özel sektörde çalışanlar maaş bordrosu alabilmek için çalıştıkları kurumun İnsan Kaynakları departmanına başvurarak maaş bordrolarını elde edebilir. Memurlar bordro sorgulamalarını E devlet üzerinden yapabilir. Sistem üzerinden geçmişe yönelik maaş bilgisi de görüntülenebilir.

MAAŞ BORDROSUNDA HANGİ BİLGİLER YAZAR?

– Kişisel bilgiler( Ad,soyad, TC kimlik numarası, sicil numarası)

– İşe giriş ve çıkış tarihi

– Brüt ücret

– Çalışan gün sayısı

– Aylık kazanç

– Diğer gelirler

– Toplam kazanç

– Prime esas kazanç

– SGK primi

– İşsizlik sigortası primi

– Gelir vergisi matrahından düşülecek tutarlar