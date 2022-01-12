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EPDK aralık ayı elektrik faturaları için inceleme başlattı

EPDK, 1 Ocak'tan itibaren geçerli elektrik tarifelerinin aralık faturalarına yansıtıldığına yönelik şikayetleri inceleme kararı aldı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:45 - 12 Ocak 2022 Güncellenme:
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EPDK aralık ayı elektrik faturaları için inceleme başlattı

1 Ocak 2022’de elektriğe gelen yüzde 52 ile yüzde 130 arasında zam sonrası vatandaşlar, aralık ayı faturasına zamlı tarifenin yansıtıldığı yönünde şikayetlerde bulundu.

Bunun üzerine, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan elektrik tarifelerinin aralık faturalarına yansıtıldığı yönünde kuruma iletilen şikayetler üzerine aralık ayına ait faturaları mercek altına aldığı öğrenildi.

Elektrikte, aralık ayı tüketiminin eski tarifeye göre düzenlenmesi gerekiyor.

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