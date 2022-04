İç turizme yüzde 100’ün üzerinde zam: Ucuz tatil hayal oldu

Bu yıl savaş nedeniyle hedefleri alt üst olan turizmci yüzünü yerli turiste döndü ancak fiyatların geldiği seviyeden dolayı vatandaş için uygun fiyatlı tatil bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. TÜİK'in ülke genelindeki ortalama fiyatları bile otellerin kişi başı konaklama fiyatlarının uçtuğunu ortaya koydu.

Gamze BAL

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkede vatandaşın ucuz tatil yapması hayal oldu.

Turizmci son 12 aylık dönemde iç turizmin yüzde 50-100 aralığında zamlandığını söylüyor ancak aynı dönemde Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ülke genelindeki ortalama fiyatları bile otellerde bir gece konaklama ücretinin yaklaşık yüzde 200 zamlandığını ortaya koydu.

Buna göre, 2021-2022 Mart döneminde yurt içi hafta sonu turlarının fiyatları yüzde 63,3 zamlanarak 500 liraya dayandı. Aynı dönemde kişi başı ortalama gecelik otel fiyatları da yüzde 189,7 oranında zamlanarak 260,2 TL’den 754,3 TL’ye yükseldi.

Ancak bunlar TÜİK’in ülke genelindeki ortalama fiyatları… Ortalama kişi başı fiyatlar göz önüne alınsa bile, dört kişilik bir ailenin yapacağı bir haftalık tatilde sadece konaklama bedelinin bir yılda 1040 TL’den 3 bin TL’ye çıktığı görülüyor.

Öte yandan, TÜİK’in 2020 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçları, Türkiye’de hanelerin yüzde 59,3’ünün evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını karşılayamadığını ortaya koymuştu.

‘TALEPTE İSTENİLEN CANLILIK YOK’

Sozcu.com.tr’ye konuşan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, bu yıl ciddi bir maliyet enflasyonu yaşadıklarını, giderlerindeki artışların ancak yarısını fiyatlara yansıtabildiklerini, buna rağmen talepte istenilen canlılığın oluşmadığını anlattı.

Bülbüloğlu, “Ağırlıklı olarak enerji ve personel giderlerinde ciddi bir enflasyon yaşadık. İç pazar canlı kalsın, yaşasın diye giderlerdeki artışı fiyatlara olabildiğince yansıtmamaya çalışıyoruz” dedi.

Yapılan zam oranlarının yüzde 50-100 aralığında değiştiğini kaydeden Bülbüloğlu, “Rezervasyonlarda istenilen hareketlilik yakalanmış değil. Şu anki rezervasyonlar geçen yılın aynı dönemine göre daha zayıf seyrediyor. Ancak Ramazan bayramıyla birlikte hareketlilik bekliyoruz” diye konuştu.

YABANCI TURİSTTE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Bülbüloğlu, “Yabancı turist tarafında ise ana pazarlardan Rusya’dan zaten rezervasyon alamıyoruz. Rus turist tarafındaki ödeme sorunu hala çözülmedi. Ancak devam eden çalışmalar var, 15 gün içinde çözüme kavuşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Bunun dışında Avrupa pazarından gelen talebin de zayıf seyrettiğini aktaran Bülbüloğlu, “İngiltere pazarından gelen talep fena değil. Sezon yeni başlıyor, ümitli bakmaya çalışıyoruz. 15 gün içinde daha da netleşecektir” değerlendirmesinde bulundu.

RUS TURİSTTE YÜZDE 45 DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Sozcu.com.tr’ye konuşan Etstur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek ise, geçen yıl en çok ziyaretçi gönderen ülkenin 4.6 milyon turist ile Rusya olduğunu anımsatarak, bu yıl Rusya’dan gelecek turist sayısının 2,5-3 milyon ile sınırlı kalacağını belirtti.

“Son bir ayda otellerin iç pazara döndüğünü gözlemliyoruz. Hedeflerimizi buna göre yaptık” diyen Özbek, “Rusya-Ukrayna savaşı başlayana kadar turizmde pandemi öncesi dönem olan 2019 rakamlarını tuttururuz diye düşünüyorduk. Şimdi görüyoruz ki bu, iç pazara sunulan avantajlı fiyatlarla da doğru orantılı olacak. Sezon uzun, doluluklar oluşacaktır. Talebin oluşacağını öngörüyoruz. Türkiye’nin çok alternatif pazarı var. İngiltere şu an ciddi talep kaydediyor” ifadelerine yer verdi.

İç pazarda ise şu an en çok talep alan yerlerin Bodrum, Kuşadası ve Didim olduğu bilgisini veren Özbek, “Şu an talebin yüzde 60’ı Ege’ye. Antalya geriden geliyor ama her sene yüzde 50 Ege-yüzde 50 Antalya şeklinde tamamlarız sezonu. Dolayısıyla ilerleyen süreçte Antalya da toparlayacaktır” dedi.

Mayıs ayının sonlarına kadar erken rezervasyonların devam edeceğini kaydeden Özbek, şöyle devam etti:

“İnsanlar ciddi avantajlı fiyatlar bulabilirler. Gecelik 300 liraya da konaklama imkânı var, 10 bin liraya da… Herkes kendi kesesine göre bir tatil bulabilir. Yalnızca dikkat edilmesi gereken bir şey var: İnternette online kanallar var ve otel adına satış yapılıyor. Otel adına satış yaptıklarını söylüyorlar. Mağduriyet yaşanmaması için satış kanallarından emin olunmalı. Daha sonra otele gidiliyor ancak otelin bundan haberi olmuyor.”

