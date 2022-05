Mevzuat yetersiz mesailer can alıyor

Uzayan mesai süreleri kaza riskini artırıyor. Türkiye’de 20 yılda en az 30 bin işçi iş başında yaşamını yitirirken metal sektöründe çalışan her 10 işçiden 4’ünün iş kazası geçirdiği ortaya çıktı. Adnan Serdaroğlu, “Yasa işçiyi koruyamıyor” dedi.

Deniz Bilici GÖÇMEN

Metal sektöründe iş güvenliği açısından çalışma koşullarının incelendiği saha araştırmasına göre her 10 işçiden 4'ü en az bir kez iş kazası geçirirken uzayan mesai süreleri kaza riskini artırıyor. DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, çalışma hayatının savaş alanı gibi olduğunu söyledi.

Birleşik Metal-İş Sendikası'nın metal sektöründe çalışan işçilerin çalışma koşullarına ilişkin yaptığı araştırmaya göre metal işçilerinin yüzde 38.6'sı en az bir kez iş kazası geçirdiğini belirtti. Toplam çalışma süresi arttıkça, iş kazası geçirenlerin de oranı artarken çalışma hayatında bulunma süresi de iş kazaları açısından önemli bir etken olarak öne çıktı. Çalışma hayatında bulunma süresi 5 yıla kadar olanlarda iş kazası geçirme oranı yüzde 25 iken bu oran 31 yıl ve üzerine çıktığında yüzde 46'ya yükseliyor. Öte yandan metal sektöründe çalışan her dört işçiden üçüne, işiyle ilgili sağlık sorunları yaşadığı halde meslek hastalığı tanısı konulmadı.

11 MİLYON KİŞİ MESLEK HASTASI

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tahminlerine göre, dünyada her yıl 1 milyon 200 bin kişi meslek hastalığına yakalanırken, bu rakam Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) araştırmalarına göre her yıl 11 milyon kişi oldu. Yakalandıkları meslek hastalıklarından kaynaklı her yıl hayatını kaybedenlerin sayısı ILO'ya göre 498 bin kişi iken, DSÖ'ye göre 700 bin kişi.

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu'nun iş cinayetlerini ve meslek hastalıklarını önlemede yetersiz olduğuna dikkat çeken Adnan Serdaroğlu, çalışma hayatının savaş alanı gibi olduğunu söyledi. Türkiye'deki verilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin gerçekleri yansıtmadığını ifade eden Serdaroğlu, şunları kaydetti: “Bilimsel veriler meslek hastalığı oranlarının her bin kişide 4 ile 12 arasında olması gerektiği tahmininde bulunurken Türkiye'de meslek hastalıkları ile ilgili SGK tarafından yayımlanan verilere göre 2020'de 5 erkek işçi hayatını kaybetmiş ve 184'ü kadın 908 işçi meslek hastalığına yakalanmıştır.”

20 yılda 30 bin işçi öldü

■ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin verilerine göre 2021 yılında 165'i kadın en az 2.170 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. 2022 yılının ilk üç ayında ise en az 347 işçi çalışırken yaşamını yitirdi. 2002'den bu yana, AKP döneminde hayatını kaybeden işçi sayısı 30 bine dayandı.

‘Yasa işçi ölümlerini önleyemiyor'

■ İşçi sağlığı ve güvenliğinin 2012'den itibaren 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle düzenlendiğini hatırlatan Adnan Serdaroğlu, yasanın işçi ölümlerini durduramadığına dikkat çekti. Serdaroğlu, “Soma, Ermenek, Torunlar ve daha niceleri yasanın uygulamaya girdiği tarihten itibaren olan iş cinayetleridir. Yokluk, yoksulluk emekçileri sarmış durumda. Bir an önce etkin önlemler alınmaz ise iş cinayetleri ve meslek hastalıkları artacaktır” dedi.