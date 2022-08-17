Petrol fiyatlarında İran düşüşü

Petrol fiyatları, İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması ihtimalinin kuvvetlenmesiyle düşmeye bugün de devam etti.

Sozcu.com.tr

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Petrol fiyatları, bugün ABD petrol stoklarına ilişkin resmi veriler öncesinde küresel büyüme görünümüne ilişkin endişeler ve İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması ihtimalinin kuvvetlenmesiyle düştü.

Dün 95,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 92,3 dolar seviyesinde tamamlarken Brent petrolün varil fiyatı bugün öğleden sonra daha değer kaybederek 92 doların altına geriledi.

Akşam üstü saatlerinde Brent petrol günlük yüzde 0,4 değer kaybıyla 91,97 dolardan, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise yüzde 0,6 kayıpla 87 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Ukrayna-Rusya savaşının başladığı Şubat-Mart döneminde 130 dolara kadar yükseldi ancak sonrasında 14 yılın en yüksek seviyesinden keskin bir şekilde geriledi. Böylece petrol, bugünlerde test edilen 90 dolar seviyelerindeki fiyatlarla birlikte petrol fiyatları savaş öncesi seviyesine geri dönmüş oldu.

MÜZAKERELER TAKİP EDİLİYOR

Petrolde küresel resesyon ve buna bağlı olarak talepte yaşanacak sorunlara ilişkin endişeler artarken arz yönlü sorunlar da dikkatle takip ediliyor.

Son olarak yatırımcılar İran nükleer anlaşmasını canlandırmak için müzakerelerdeki gelişmeleri takip ediyor. Avrupa Birliği’nin İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik teklifinin kabul edilmesi durumunda piyasaya daha fazla petrol girebileceği öngörülüyor.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Abbas Muktedayi, nükleer müzakerelerin sonuçlandığını ve anlaşma sürecinin başladığını söyledi. Emuyi, “Petrol satışına yönelik yasa dışı kısıtlamalar kaldırılmalıdır. Vatandaşlarımızın ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için petrol satışlarından elde edilen kaynaklara da erişmeliyiz” diye konuştu.

İRAN PETROLÜ DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Uzmanlar İran petrolünün piyasaya girmesiyle birlikte yaşanacak arz artışının yüksek fiyatlı seyreden piyasayı aşağı çekebileceği görüşünde.

İran ve ABD arasında nükleer anlaşmanın yeniden imzalanması durumunda İran petrolü üzerindeki yaptırım kalkabilir ve böylece İran petrolü yeniden piyasaya girebilir. İran petrolünün piyasaya girmesi ise son aylarda arz endişelerinin yükseldiği petrol piyasasını rahatlatabilir.

‘ANLAŞMA OLMAZSA PETROL ESKİ SEVİYELERE DÖNER’

ING Emtia stratejisi başkanı Warren Patterson konu ile ilgili hazırladığı bilgi notunda, “Piyasa kendini bir anlaşma varmış gibi konumlandırıyor, taraflar bir anlaşmaya varamazlarsa son fiyat hareketinde bir tersine dönüş görebiliriz” dedi.

Patterson notunda, “İran bir anlaşma konusunda oldukça olumlu görünse de ABD’nin teklifle nerede durduğu hala bilinmiyor. Petrol ve benzin fiyatlarında son zamanlarda gördüğümüz zayıflık göz önüne alındığında, ABD büyük tavizler vermeye daha az istekli olabilir” ifadelerine yer verdi.

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