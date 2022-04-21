Rusya Merkez Bankası’ndan politika faizinde indirim sinyali

Nisan ayı başında 300 baz puanlık faiz indirimine giden Rusya Merkez Bankası'ndan, faizlerde yeni bir indirim sinyali geldi. Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, hafta başında da sermaye kontrollerinin gevşetilebileceğini açıklamıştı.

Sozcu.com.tr

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Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 29 Nisan’daki para politikası toplantısındaki yüzde 17 seviyesinde bulunan politika faizini düşürmeyi değerlendireceklerini açıkladı.

Reuters’ta yer alan habere göre Nabiullina, Rusya’daki işlemlerini askıya alan VISA ve MasterCard’a alternatif olarak MIR banka kartlarının kullanımını kabul eden ülke sayısını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

8 NİSAN’DA YÜZDE 17’YE İNDİRMİŞTİ

Rusya Merkez Bankası, 28 Şubat’ta olağanüstü toplantıyla yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye yükselttiği politika faizinde 8 Nisan’da 300 baz puanlık indirime gitmişti. .Banka, politika faizini yüzde 20'den yüzde 17'ye indirmişti.

Bankanın açıklamasında, “Bugünkü faiz kararı, ivmelenen tüketici fiyatları artışındaki risk dengesinin değişiminin, ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın ve finansal istikrara karşı risklerin bir yansımasıdır” denildi.

Öte yandan Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, hafta başında da politika faizinde indirimlerin devam edeceğini ve sermaye kontrollerinin gevşetilebileceğini açıklamıştı.

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