Sahte indirime etiketli önlem

Sahte ‘Yüzde 80-90 indirim’ yalanıyla tüketiciyi kandıranlara etiket başına 615 TL, fahiş zam yapanlara 100 bin TL, stokçulara 2 milyon TL ceza verilecek.

Erdoğan SÜZER

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Kur artışıyla gelen zamların yükünü hafifletmek için gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi'ni (KDV) yüzde 8'den yüzde 1'e indirip marketlerden de aynı oranda fedakarlık talep eden hükümet, sahte indirimleri önlemek için etiket yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Aynı zamanda KDV indirimleriyle fedakarlık indirimlerinin kontrolünü de sağlayacak olan yeni yönetmeliklere uymayanlara ceza yağacak. İndirimin sahte olduğu anlaşılan her bir etiket için marketlere 615'er lira ceza kesilecek. Fahiş zam yapanlara 100 bin TL, stokçuluk yapanlara 2 milyon liraya kadar para

cezaları uygulanacak.

HER ETİKETE AYRI CEZA

Yeni yönetmeliğe göre, 1 Mart'tan itibaren ürünün indirimden önceki fiyatı ile indirimli yeni fiyatı aynı etiketin üzerinde birlikte gösterilecek. Etikete indirimden önceki fiyat olarak, son 30 gün içerisinde uygulanan en düşük fiyat yazılacak. Böylece önce fiyatı yükseltip sonra indirerek sözde indirim yapmış gibi tüketiciyi aldatmaya çalışan kötü niyetli perakendecilerin yakalanması amaçlanıyor. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulan mallarda indirim hesaplanırken 30 gün yerine indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.

Yeni yönetmeliğe göre, etiketinde örneğin ‘Yüzde 70 indirim' ifadesi yer alan bir ürünün gerçekte daha düşük oranda indirildiği tespit edilirse o etiket için 615 TL ceza kesilecek. Aynı mağazada örneğin 10 ürün etiketinde hata tespit edilirse toplam ceza 6 bin 150 TL'ye çıkacak.

İNTERNETTEN KANDIRAN 156 BİN TL ÖDEYECEK

Tüketiciyi reklam yoluyla aldatanlara da yüklü cezalar uygulanıyor. Tüketiciyi yerel düzeyde yayın yapan televizyona verdiği reklamla aldatanlara 31 bin 136 TL, ulusal düzeyde yayın yapan televizyon reklamıyla aldatanlara da 622 bin 853 lira ceza kesiliyor. Aldatıcı reklamı gazete ve dergide yayımlananlara 311 bin 426 TL, radyo ve internette yayınlananlara da 155 bin 712 TL ceza veriliyor.

Stokçuya 2 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, stokçuluğun cezasını 2 milyon liraya çıkaran yasa değişikliğini de Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği'ne ekledi. Buna göre kurul, piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetlerle tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyen üretici, tedarikçi ve marketlere 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar para cezası kesebilecek. Daha önce stokçulara 50 bin liradan 500 bin liraya kadar ceza kesilebiliyordu. Kurul, mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapan üretici, tedarikçi ve marketlere de 10 bin TL ile 100 bin TL arasında ceza kesebilecek.