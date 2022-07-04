‘Şekerde büyük oyun dönüyor’

Son bir yılda şekerin kilosu 4.5 TL’den 24 TL’ye, çuvalı da 220-250 TL’den 1.100 TL’ye yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şekerdeki zamların, üretim maliyetindeki fiyat artışının altında kaldığını savundu.

Deniz AYHAN

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise “Şekerde büyük oyun dönüyor. Bakan maliyeti gerekçe gösteriyor. Şeker fahiş fiyat sürecine girdi, nerede duracak belli değil” dedi.

MAĞDURİYET YOK

Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Nebati, pancar çiftçisi ve çalışanların mağdur edilmediğini savunarak özelleştirme ile hedeflere ulaşıldığını öne sürdü. Gürer “Şeker pancarı alımı Eylül 2021 başladı ve Aralık 2021'e kadar şeker üretilip stoklandı. Çiftçiden tonu 420 TL'ye alınan pancarın küspesi dahi çiftçiye 1.100 TL'ye satıldı. Stoklanan şekerin maliyeti depoda dururken nasıl oldu da arttı? Bir yıl önce 4.5 lira olan şekerin, kamuda 17 liraya, özel sektörde 25 liraya çıkmasını Bakan nasıl üretim maliyetine bağlıyor, anlaşılır gibi değil” dedi.

‘Çiftçi sayısı azalıyor'

– Ömer Fethi Gürer, çiftçi kayıt sistemindeki (ÇKS) çiftçi sayısının sürekli azalmasını, Tarım ve Orman Bakanlığı'na sordu. Önergeyi yanıtlayan Bakan Vahit Kirişçi, 2001 yılında ÇKS'ye kayıtlı çiftçi sayısının 2 milyon 173 bin olduğunu belirtti. Gürer, “Türkiye genelinde Ziraat Odası'nın 4 milyon üye rakamı ele alındığında odaya kayıtlı 2 milyon çiftçinin ‘Çiftçi Kayıt Sistemi' dışında kaldığı görülüyor. Bununda incelenmesi gereken bir durum olduğu açıktır” dedi.