Şekerin memleketinde şeker yokluğu Meclis gündeminde

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, pasta, tatlı ve unlu mamul üreticilerinin şeker temini sorununu, Meclis'e taşıdı. Süllü, "İç piyasaya yeterli şeker vermeyen Türkiye Şeker Fabrikaları, ürettiği şekeri yurt dışına ihraç ederek şeker fiyatlarının yükselmesine sebep mi oluyor?" diye sordu.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Ticaret Odası (ETO) üyesi, pasta, tatlı ve unlu mamul üreticileri sektörel sorunlarını değerlendirdikleri toplantıda, şeker bulmakta yaşadıkları sorunu, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü meclise taşıdı.

ÇUVALI 195 LİRA OLAN ŞEKER 400 LİRAYA ÇIKTI

Son yıllarda yaşanan ağır ekonomik krizin, gıda sektörünün tüm kollarında olduğu gibi pasta, tatlı ve unlu mamul üreticilerini de olumsuz etkilediğini belirten Süllü, şeker temininde yaşanan sorunlara dikkat çekti.

“Un ve yağın yanı sıra şekerde de yaşanan fiyat artışı, gıda sektörünü darboğaza sürükledi. 2021 Ocak ayında toptancıda 50 kg'lık çuvalın 195 TL olan şeker fiyatı, 2022 Ocak ayında 370-400 TL'ye çıktı. Vatandaşın alım gücünün düşmesi ve artan maliyetlere bağlı olarak üretici üretemez duruma geldi” diyen Süllü, şeker fabrikalarından şeker temin edemeyen sektör temsilcilerinin yakınmalarını aktardı.

2022 FİYATI BELİRLENMEDİĞİ İÇİN Mİ SATILMIYOR?

Türk Şeker'in 2021 üretim döneminde yaklaşık 400 bin ton şeker üretimi yaptığını belirten Süllü, pasta, tatlı ve unlu mamul üreticilerinin fabrikalardan şekere ulaşamamasını yazılı soru önergesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na sordu.

Ayrıca, şekerde yaşanan sorunu Meclis Araştırma Önergesi ile gündeme taşıdı. Süllü, “İç piyasaya yeterli şeker vermeyen Türkiye Şeker Fabrikaları, ürettiği şekeri yurtdışına ihraç ederek şeker fiyatlarının yükselmesine sebep mi oluyor? Türk Şeker'in internet sitesine girdiğinizde 2021 yılı fiyatları yeralıyor. Şeker fabrikaları 2022 fiyatını belirleyemediği için mi satış yapamıyor?” sorularını dile getirdi.

FABRİKALAR SEKTÖRÜN İHTİYACINI KARŞILAMALI

“Şeker pancarı üretiminin yaygın olduğu ve özelleştirilmekten kurtulan şeker fabrikasına sahip Eskişehir'imizde üreticilerimizin şeker sorunu yaşaması kabul edilemez” diyen Süllü, şöyle devam etti:

“Yabancı sermayeye ve ithalata bağımlı bir ekonomiden kurtulup kendi kendine yeten bir ülke hedefiyle ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile 1933'te üretime başlayan Eskişehir Şeker Fabrikası'nın, AKP eliyle geldiği nokta ortadadır.

Cumhuriyet'in ilk yıllarının en büyük kalkınma kazanımlarından olan şeker fabrikalarını satan ve üretimi dışa bağımlı kılan tek adam anlayışı, üreticiyi yeni bir krize sürüklemektedir.”

Süllü ayrıca, sarayın ceza kestiği zincir marketlerde satılan şekere mahkûm ettiği pasta, tatlı ve unlu mamul üreticilerinin sesine acilen kulak verilmesi gerektiğini belirtti.

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