Kira artışlarına sınır önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

OECD verilerine göre, dünyada en yüksek kira artışının Türkiye’de olduğuna dikkat çeken CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak; "Dünyada hangi olumsuz gösterge varsa, Türkiye mevcut iktidar sayesinde o alanda şampiyonluğu kimseye bırakmıyor. Antalya'da ve İstanbul'da kira artışları yüzde 300'lere dayandı" dedi.

İsmail AKIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri tarafından son dönemde fahiş biçimde artan konut kiralarının nedenlerinin araştırılması ve artışların sınırlandırmasına yönelik araştırma önergesi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla TBMM Genel Kurulunda reddedildi.

“AVRUPA'DA KONUT FİYATLARI EN ÇOK TÜRKİYE'DE ARTTI”

Türkiye'de konut sahipliği oranın hızla gerilediğini ifade eden Budak, şunları söyledi; “Türkiye’nin toplam nüfusunun yüzde 42’si kirada oturuyor, yüzde 58’i ev sahibi ve bundan üç beş sene önce ev sahipliği oranı yüzde 61-62’ydi. Ev sahibi olabilmek de artık imkânsız. Bir koruma kalkanı olmadan kiraların bu kadar yüksek seyretmesi yurttaşlarımızın büyük bölümünün canını yakıyor.

TÜİK’in açıkladığı son enflasyon rakamlarına göre yıllık kira artışı yüzde 30 seviyelerinde olmalı, ancak böyle olmadığını bilmeyen yok. Gerçek şu: Geçen sene 3 bin lira kira veren insanlar, kışın ortasında evsiz kalmamak için bu sene 5 bin lirayla oturmak zorunda kalıyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerine göre, AB üyesi ve AB'ye aday ülkeler arasında son bir yılda konut fiyatları en çok Türkiye'de arttı. Türkiye yüzde 59,8’lik artışla, 1’inci sırada, diğer ülkelerdeki artış oranı ortalama yüzde 10”

“KENYA'DA BAYRAKLI PASAPORTLU REKLAM SKANDALI”

Geçtiğimiz günlerde Kenya'da bayraklı, pasaportlu reklam skandalı basına yansıdığını hatırlatan Budak; “Kenya’da Türk Bayrağı ve Türk pasaportu ile basılmış bir ilanda, Türkiye’de 250 bin dolara konut alırsanız, vatandaşlık verildiği reklamı yapılıyor. Sadece bu mu? Hayır.

Aynı ilanda, bir de dolar bazında yüzde 7 yatırım garantisi olduğu yazıyor. Uluslararası bir gayrimenkul şirketi Kenya'da verdiği bir ilanda Türk pasaportu ve Bayrağını bu şekilde kullanıyor. Bu içinize siniyor mu? Türk vatandaşlığı bu kadar ucuz mu? Türk vatandaşlarının konut alma ihtimalî bu şartlarda mümkün mü?

Miami’de 3 katlı bir villanın fiyatı 400 bin dolar. İstanbul Sarıyer Maslak’ta 2+1 dairenin fiyatı 400 bin dolar. Bu vatandaş 4.250 lira asgari ücretle nasıl konut sahibi olsun? Mümkün mü? Böyle bir şey de mümkün değil” dedi.