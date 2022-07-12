Kuzey Ormanları Kuşatması: 153 blok, 657 konut daha…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ÇED raporu gerekli görmeyip onay verdiği İstanbul Beykoz’daki orman alanına yapılacak konut projesinde inşaat çalışmaları hızlandı. Ağaçların yerinde yükselecek 153 yapıda 657 konut yer alacak.

İsmail ŞAHİN

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İstanbul Beykoz’da 1 milyon 804 bin metrekarelik özel orman alanın içine yapılacak gayrimenkul projesi için inşaat çalışmaları hızlandı. Bölge sakinlerinin tepkisini çeken projenin henüz tanıtımı yapılmazken binalar da yükselmeye başladı.

Merter ailesine ait olan ve Özyazıcı İnşaat tarafından yapımı üstlenen projede ilk önce 428 adet villa planlanmıştı. Ancak İstanbul Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge komisyonunu blok yoğunluğunun azaltılmasına yönelik kararı üzerine bu projeden vazgeçildi. Yerine 153 blokta 657 konut yapılması kararlaştırıldı.

Projede inşaat blok adedi azaldı ama inşaat yoğunluğu azalmadı. 357 bin metrekare inşaat alanına sahip proje için İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun gerekli olmadığına karar vermişti.

Kirazlı Ormanları olarak bilinen bölgede yükselen ve ‘ÇED gerekli değildir’ belgesi verilen proje için arazide gerçekleştirilen ağaç kıyımı da uydudan net bir şekilde görülüyor.

1 milyon 804 bin metrekarelik arazide Tarım ve Orman Bakanlığı 108 bin metrekarelik alanda yapılaşma izni verirken yapılar 68 bin metrekarelik taban alanını kapsayacak. 39 bin 761 metrekare ise peyzaj alanı olarak kullanılacak. Projenin maliyetinin ise 667 milyon lira olması bekleniyor.

Hafriyatına Ağustos 2021 de başlanılan projenin Mart 2023’te bitirilmesi ve Aralık 2024’te iskana açılması planlanıyor.

Bodrum katlar dahil “en çok 3 kat” ile yapı yüksekliği sınırlandırılan projede, 6 + 1 büyüklüğünde villalar ve 3+1, 4+1 ve 4+2 tipinde 6 daireden oluşan apartmanlar yer alacak.

Projenin yapılaşmanın öngörüldüğü sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı içerisinde 14 bin 916 adet ağaç tespit edildi.

Firma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunduğu tanıtım dosyasında proje sahasında taşınabilecek durumda olan yaş ve durum oranına göre sağlıklı ağaçların, uygun bir alana, ağaçlara zarar vermeden transfer edeceğini taahhüt etti. Ancak ne kadar ağacın taşınacağının ne kadarının kesileceğinin bilgisi dosyada yer almadı.

‘İNSANIN DOĞA İLE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN GELİŞTİRİLMESİ…’

2019 yılında hazırlanan imar planıyla Kuzey ve Güney Kirazlı Özel Ormanları’nda alanın yüzde 6’sını geçmeyecek şekilde yapılaşma izni verildi.

Planlama alanı oluşturan parsellerin İstanbul 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 4 Temmuz 2018 tarihli kararı ile sit derecelendirilmesinin yapıldığı bu karara göre parsellerin “sürdürülebilir koruma”, “kontrollü kullanım” ve kısmen “nitelikli doğal koruma “alanında kaldığı belirtildi.

Komisyon kararı ile insanlar ve doğa arasında daha dengeli ilişkilerin geliştirilmesi için sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanlarının genişletilmesinin uygun görüldüğü aktarıldı.

Komisyon kararında belirtilen sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları üzerinden taban oturma alanı 0.06, yükseklik 2 kat olarak belirlendi.

KAMUYA TERK YOK

Özel orman alanında 18. Madde uygulaması da yapılmayacak. Yani yol ve yeşil gibi kamu alanları, parsel sahibi tarafından kamuya bedelsiz olarak terk edilmeyecek. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izin alınarak kamuya kullanım hakkı verilebilecek. Eğimden dolayı açığa çıkan 1. ve 2. bodrum katlar iskan edilebilecek.