AKP’li belediyelerin Suriye’ye yardımına tepki: Önce kendi vatandaşlarınız

Manisa'da AKP'li Yunusemre, Şehzadeler, Gördes Belediyeleri ile Sadakataşı Derneği’nin Suriye'ye yardım göndermesi vatandaşların tepkisini çekti. CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av.Yalçın Arcak, "Önce kendi ülkendeki ve kentindeki geçim sıkıntısı çeken insanına yardım yapacaksın. Biz kendi öz vatanımızda artık yabancı duruma düşmeye başladık" dedi.

İlker KILIÇASLAN

Türkiye'de her geçen gün artan zamlar, yüksek enflasyon sebebiyle vatandaş açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamanı sürdürmeye çalışırken, Manisa'da AKP'li belediyelerin Suriye'deki vatandaşlara yardım göndermesi tepkilere sebep oldu.

AKP'li Yunusemre, Şehzadeler, Gördes belediyeleri ile Sadakataşı Derneği'nin ortaklaşa içinde temel gıda ürünleri ve yaşam ürünlerinin bulunduğu yardım tırı Suriye İdlip kentinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Suriye'ye gönderilen bir tır dolusu yardıma sosyal medya üzerinden vatandaşlar ve CHP Yunusemre ilçe başkanlığı tepki gösterdi.

“ÖNCE GEÇİM DERDİ YAŞAYAN VATANDAŞINIZA YARDIM YAPIN”

AKP'li belediyelerin Suriye'ye gönderdiği yardım tırı ile ilgili eleştirilerde bulunan CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av.Yalçın Arcak, iktidar partisi belediyelerin önce kendi vatandaşları göz önünde tutup, yardımları kendi kentlerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılması gerektiği çağrısında bulundu.

CHP'li Arcak yaptığı açıklamada şu ifade edelere yer verdi:

“Şuanda Türkiye'de an itibariyle yaklaşık 4 milyona yakın Suriyeli mülteci bulunmaktadır. Özelliklere her sene sayının artması durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Bu sayı inanılmaz bir rakam olarak göze çarpmakla beraber aynı zamanda türlü sıkıntıları da beraberinde getiriyor. 4 milyon mülteciyi besleyen AKP iktidarı kendi vatandaşını ise doyurmakta aciz kalıyor. Ardı ardına gelen zamlar, yüksek enflasyon kendi ülkemizin vatandaşının her geçen gün yoksullaşmasına sebep oluyor.

Milyonlarca çocuğumuzun yatağa aç girdiği ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ikinci sınıf insan muamelesi görüyor. Biz kendi öz vatanımızda artık yabancı duruma düşmeye başladık. Buda yetmezmiş gibi AKP'li belediyeler kendi kentlerindeki ihtiyaç sahiplerini görmek yerine, Suriye'ye yardım göndererek kendi yoksul vatandaşını görmezden geliyor. Biz yardım yapılmasına veya yardımlaşmaya karşı değiliz.

Biz önce kendi vatandaşını görmeyen zihniyete karşıyız. AKP iktidarı ve belediyelerine çağrımız, milletimize hizmet götürsünler, krizin iyice derinleştiği bu mübarek günlerde vatandaşlarımıza yardım eli uzatsınlar. Önce geçim derdi yaşayan, evine kimi zaman ekmek götüremeyen vatandaşlarımıza yardım yapsınlar. Suriye’den gelen kardeşlerimizi de bir an önce güvenli bir şekilde memleketlerine yerleştirilmesini sağlasınlar.”

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

AKP'li Yunusemre Belediyesi'nin Suriye'ye gönderilen yardım tırını belediyenin sosyal medyası üzerinden paylaşmasının ardından vatandaşlardan tepki dolu yorumlar geldi.

Türkiye'de ve Manisa'da birçok ihtiyaç sahibi varken Suriye'ye yardım gönderilmesine tepki gösteren vatandaşlar yorumlarında şu ifadelere yer verdi:

“Senin kendi vatanında kendi insanın ucuz ekmek kuyruğunda. Yazık çok yazık. Önce vatan demiş Atatürk”

“Kendine yetemezken İdlib'e yardım. Düşündürücü. Önce kendi içimizdeki ihtilaç sahiplerini düşünmek gerekir.”

“Başkanım önce kendi insanının sonra Araplar. Yardıma ne kadar insan insan varken, şehrinde bırakın Suriyelileri hepsi en lüks yerlerde oturmakta. Bilin istedim.”

“Suriyeliler öz evlat, biz ise üvey evlat olduk kendi öz yurdumuzda.”

