Avukatın belini kıran polis memurunun davası ertelendi

Av. Zeycan Balcı'nın belini defalarca tekmeleyerek kırdığı öne sürülen polis memuru Murat Akmeşe'nin yargılandığı davanın 10’uncu duruşması görüldü. Sanık polisin avukatının keşif, kamera kayıtlarının getirtilmesi talebinin reddine karar veren mahkeme, ek bilirkişi raporunun ise istenilmesine karar verdi. Duruşma 21 Eylül’e ertelendi.

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30 Mart 2016'da bir basın açıklamasına katılan Av. Zeycan Balcı’nın belini defalarca tekmeleyerek kırdığı öne sürülen polis memuru Murat Akmeşe’nin yargılandığı davanın 10'uncu duruşması İstanbul 22’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

DAVA YILLARDIR SÜRÜYOR

Duruşmaya katılan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Saymanı ve Avukat Hakları Merkezi Koordinatörü Av. Gökhan Bozkurt, davanın yıllardır sürdüğünü belirterek şunları söyledi;

*Kendi evimizin önünde, üzerimizde cübbemizle görevimizi yaptığımızda saldırıya uğradık. Bu tekme sadece bir meslektaşımıza atılmadı.

*Bu tekme savunma hakkına atıldı. Şiddete uğrayan avukatların davaları sürekli cezasızlık ile sonuçlanırsa bu şiddetin daha da artmasına neden olur.

*Bu saldırı savunma makamına, avukatlık mesleğine yapıldığı için özellikle Avukatlık Kanunu'nun 121. maddesi gereğince davaya katılma talebinde bulunuyoruz.

*Avukatlara ‘Uslu durmazsanız tekmeleriz' diyenlere Mahkemenin ‘Kanuna, hukuka uymazsanız sizi mahkum ederiz' demesini ve adil bir kararla mahkumiyet hükmünü derhal, daha fazla gecikmeden vermesini bekliyoruz.

ERTELENDİ

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya ve Tekirdağ barolarının katılma taleplerinin daha önce reddedilmiş olması nedeniyle yeniden değerlendirmelerine gerek olmadığına karar verdi.

Mahkeme, Türkiye Barolar Birliği'nin katılma talebini de suçtan doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle reddetti. Sanık polisin avukatının keşif, kamera kayıtlarının getirtilmesi talebinin reddine karar veren mahkeme, ek bilirkişi raporunun ise istenilmesine karar verdi. Duruşma 21 Eylül'e ertelendi.

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