Bakan Karaismailoğlu’ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personeliyle iftar programında bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan vizyon bir projedir" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Üsküdar Beylerbeyi’nde bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personeliyle bir araya geldiği iftarda konuştu.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

* Kanal İstanbul projesi sadece bizim değil, bölgemizin, dünya deniz ticareti sisteminin Karadeniz ve Akdeniz havzasının prestij projesidir.

* Kanal İstanbul dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan vizyon bir projedir.

* Türkiye’nin en büyük kılavuzluk teşkilatına sahip olan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz görev alanlarında sadece 2021 yılında, 25 ayrı gemi ve buralardaki 667 kişiyi kurtarmıştır.

* İstanbul Boğazı’ndaki yoğun trafik ve riskleri azaltmak için römorkluk refakat hizmeti uzunluk limitini 200 metreden 175 metreye indirdik.

* 15 Mayıs 2022’den itibaren 175 metre olan gemileri de römorklük hizmeti vereceğiz. Geçen yıl İstanbul Boğazı’ndan 465 milyon 337 bin ton yük geçti.

* Çanakkale Boğazı’ndan 604 milyon 47 bin ton yük geçti. Mavi vatanımızın trafik hizmetlerini yerli ve milli sistemlerle gözleyip koruma yolunda önemli mesafeler kat ettik.

* Türk boğazları gemi trafik sistemi projesini mayıs ayında tamamlıyoruz. Projede gemi trafik hizmeti yazılımı Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiştir.

* Bakanlığımız ile birlikte Kıyı Emniyeti tarafından Türkiye’nin dört bir yanındaki 41’i tarihi olan tam 490 Deniz Feneri’nin restorasyon, bakım ve onarımlarını yaparak yeniliyoruz.

* 2020’de 5’i tarihi nitelikte olmak üzere 94 ayrı fenerin güçlendirme ve restorasyonlarına başladık. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Ülkemizin kara, hava, demir ve deniz yollarına hizmet etmeye devam edeceğiz.

* Bizim hizmet yoğunluğumuz yedi yirmi dördün de sınırlarını aşıyor. Bu duygularla boğazlarımız ve kara sularımızdaki çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diliyorum. Gözünüz keskin, bakışlarınız zinde ve güçlü olsun. (DHA)