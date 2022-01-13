CHP, EYT’liler için alanlara iniyor

Cumhuriyet Halk partisi il örgütleri ve emek büroları Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT) ile birlikte Cuma günü saat 14.00'da 81 ilde eş zamanlı olarak "EYT'LİLER lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor" diyerek alanlara inecek.

Sozcu.com.tr

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Konu ile ilgili CHP’den yapılan açıklama şöyle:

“İktidarın havuz medyası her gün EYT müjdesi veriyor; iktidar yetkilileri “Sorunun çözümü için çalışma başlattık” diyordu. Ama en sonunda yine dönüp dolaşıp “Böyle bir gündemimiz, çalışmamız yok” deme cüretini gösteriyorlar.

EYT'liler artık iktidarın yalanlarını dinlemek istemiyor. EYT'liler ekonomiye zarar verecek kişiler olarak hedef gösterilmeyi değil, gasp edilen emeklilik hakkını istiyor. Talepleri iktidar tarafından yok sayılan ve toplumda hedef gösterilen EYT'liler bu büyük hak gaspına CHP iktidarında son verileceğini biliyor.

“HEMEN SEÇİM, DERHAL SEÇİM”

Bir avuç yandaşına devletin hazinesini teslim edip EYT'lilere ve halkına sırtını dönen Saray hükümeti ile Türkiye'nin kaybedecek bir günü daha kalmamıştır!. Başta EYT olmak üzere tüm sosyal sorunların çözümü için hemen seçim, derhal seçim istiyoruz.

14 Ocak Cuma günü saat 14.00′ da Türkiye’ nin 81 ilinde kent merkezlerinde EYT mağduriyetine dur demek için alanlara çıkıyoruz. EYT basın açıklaması; Ankara'da ulus meydanında, İstanbul'da Şişhane meydanında, İzmir'de ise saat kulesinde gerçekleştirilecek.”

Ankara'da 14 Ocak Cuma günü saat 14.00'da yapılacak basın açıklamasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba'da yer alacak.

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