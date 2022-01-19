CHP’li Emir: Menenjit aşısı geri ödeme kapsamına alınmalı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, dünyada 16 ülkenin vatandaşına ücretsiz olarak temin ettiği ancak Türkiye’de halen SGK’nın geri ödeme kapsamına alınmayan menenjit aşısını gündeme getirdi. Suriyelilerin gelmesinin ardından menenjite sebep olan menigokok bakterisinin çok daha fazla görülmeye başladığına dikkat çeken Emir, “Bakanlık, çocuklarımızın sağlığını hiçe sayıyor” dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, menenjit hastalığına sebep olan ve son yıllarda Türkiye'ye daha sık görülmeye başlanan menigokok bakterisine karşı geliştirilen menenjit aşısının SGK tarafından geri ödeme kapsamına alınmasını istedi.

“SURİYELİLERLE BİRLİKTE DAHA DA ARTTI”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye yazılı soru önergesi sunan Emir, şu ifadeleri kullandı:

“Hava yoluyla ya da öksürük yoluyla bulaşan menigokok bakterisinin çok dikkat edilmesi gereken bir patojen olduğunu biliyoruz. Bu bakteri menenjite sebep oluyor. Beyin ve omurilik hasarına kadar sebep olan meningokok, kalabalık ortamlarda daha hızlı yayılma eğilimine sahip. Son yıllarda Suriyelilerin nüfusunun artmasıyla birlikte meningokok bakterisinin daha sık görülmeye başlandığı da yapılan tespitler arasında.”

“GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALINMALI”

“Dolayısıyla bu sebeple, Sağlık Bakanlığı bir an önce çocuklarımızın sağlığını tehdit eden bu duruma karşı önlem almalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu da fiyatı doz başına 446 ile 533 TL arasında değişen ve en az iki doz yapılması gereken meningokok aşılarını bir an önce geri ödeme kapsamına almalıdır. Bu aşı, dünyada 16 ülke tarafından vatandaşına ücretsiz sağlanıyor. Türkiye'de de Ulusal Aşılama Programı’na dâhil edilmelidir.”

“SARAYIN MASRAFLARINDAN KISIN”

“Oysa Türkiye'de halen bu konuda bir gelişme yok. Çocuklarımızın bu tehlikeden bir an önce korunması gerekiyor. Parası olanın çocuğuna aşı yaptırabildiği, parası olmayanın aşı bulamadığı bir durum kabul edilemez. İktidar, sarayın masraflarından biraz kıssa çok rahatlıkla bu aşının ücretsiz bir şekilde Ulusal Aşılama Programı’na alınmasını sağlayabilir.”

“DEVLET ÖDEMİYOR”

Suriyelilerin gelmesinin ardından menenjite sebep olan menigokok bakterisinin çok daha fazla görülmeye başladığına dikkat çeken Emir, “Menigokok bakterisine karşı kullanılan aşının fiyatı 500 TL civarında, en az iki doz aşı gerekiyor, bu da yaklaşık 1.000 TL yapıyor ancak devlet ödemiyor. Bakanlık, çocuklarımızın sağlığını hiçe sayıyor. Menenjit vakaları artıyor, bakanlık seyrediyor” dedi.

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