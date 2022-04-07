‘Cinsel saldırı’ demişti, şantaj çıktı

Polis sevgilisini cinsel saldırıda bulunmak ve evinde uyuşturucu kullanmakla suçlayan genç kadının, kendisine cep telefonu almadığı için yalan söylediği ortaya çıktı. Beş ay sonra görevine dönen polis, eski sevgilisi hakkında iftira davası açtı.

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Manisa’da yaşayan 19 yaşındaki Şılır K., internet üzerinden tanıştığı 32 yaşındaki polis memuru İbrahim H. K.’yle bir süre arkadaşlık yaptı. 22 Eylül 2021’de bir AVM’den çıkan Şılır K., polisi arayarak İbrahim H. K. tarafından zorla alıkonulup cinsel saldırıya uğradığı ihbarında bulundu.

“CEP TELEFONU ALMAMI İSTEDİ”

Genç kadın, ihbar üzerine belirtilen adrese gelen polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Polis memuru İbrahim H.K. görevdeyken Şılır K.’nin kendisini aradığını, istediği cep telefonu almaması halinde kendisinden şikayetçi olacağını söylediğini, olumsuz yanıt alınca da şikayette bulunduğunu öne sürdü. Şikayetçi olan Şılır K. ayrıca ifadesinde polis memurunun evinde uyuşturucu kullandığını da iddia etti.

EVİ ARANDI, AÇIĞA ALINDI

Şılır K.’nin şikayeti üzerine 23 Eylül 202 tarihinde İbrahim H. K.’nin evine operasyon düzenlenip, arama yapıldı. İbrahim H.K. idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Soruşturmalar sürerken, Şılır K. dilekçe verip şikayetini geri çekti. Dilekçede şu ifadelere yer verdi: “Sanık İbrahim H.K. arkadaşımdır. Şikayet ettiğim tarihlerde aramızda cinsel ilişki ve alıkoyma olayı kesinlikle olmadı. Bir anlık tartışmadan doğan kızgınlık ve öfkeyle emniyete giderek şikayetçi oldum. Bundan dolayı pişmanlık ve vicdan azabı çekmekteyim.”

CİNSEL SALDIRI DA YOK ZORLA ALIKONMA DA

Jandarma Kriminal Dairesi Laboratuvarı’nın düzenlediği raporda, İbrahim H.K.’nin uyuşturucu madde kullanmadığı kesinleşirken, bilirkişi raporlarında ise Şılır K.’nin, İbrahim H.K. tarafından cinsel saldırıya uğramadığı, kamera kayıtları ve tanık beyanlarıyla zorla alıkonulmadığı belirtildi. Raporların ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim H.K. hakkında, 17 Ocak’ta takipsizlik kararı verdi.

BEŞ AY SONRA GÖREVİNE DÖNDÜ

Savcılığın takipsizlik kararının ardından yaklaşık 5 ay sonra görevine dönen polis memuru İbrahim H.K., Şılır K. hakkında iftira davası açtı. Davanın dün Manisa 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşması tarafların katılmaması üzerine ertelendi. (DHA)

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