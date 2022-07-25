Çöp evde yeğenini alıkoyan teyzenin ifadesi ortaya çıktı

Bursa'da kiraladığı evi çöplüğe çeviren ve yaklaşık 1 yıldır da 9 yaşındaki yeğenini bu evde alıkoyan teyze Kamuran Pınar A. adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde teyze, 4 ayda bu hale geldiğini belirttiği yeğeninin hiçbir yardımı kabul etmediğini iddia etti.

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Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde kirayı ödemediği için ev sahibi tarafından mahkeme kararıyla Kamuran Pınar A.’nın (44) oturduğu evi 21 Temmuz Perşembe günü boşaltmaya gelen ekipler çilingirle içeri girdi.

Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta “Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm” yazılı kağıt dikkat çekti.

Nilüfer Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti.

KAPININ ARKASINDAN DRAM ÇIKTI

Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada yarı baygın halde yatan Kamuran Pınar A.'nın yeğeni olan 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı buldu. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Çöp evde tutulan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

KAFEDE KEYİF YAPARKEN GÖZALTINA ALNDI

Polis ekipleri tarafından merkez Osmangazi ilçesi Setbaşı’nda bir kafede otururken gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

“YARDIM KABUL ETMİYORDU KAÇMASIN DİYE KİLİTLEDİM”

Kamuran Pınar A. emniyetteki verdiği ifadede şu cümleleri kullandı:

“Yeğenim Cem Muhammet A.'ya 18 aylıktan bugüne kadar annemle birlikte biz baktık. Annem 2020 yılında öldükten sonra ben bakmaya başladım.

Kardeşim Yasemin A. (38), annemin vefatından sonra çocuğunu alıkoyduğuma dair şikayette bulundu. Cem de bunu duyunca bizimle irtibatı kesti.

Yemek yemiyor, temizliği kabul etmiyordu. Son 4 ayda bu hale geldi. Ben de etrafa zarar vermesin ve kaçmasın diye kapıyı kilitledim.”

Anne Yasemin A.'nın Antalya'da özel bir markette çalıştığı öğrenilirken, yeğenini alıkoyan teyzenin ise 4 aydır işsiz olduğu ortaya çıktı. Alıkoyan teyzenin eşinin ise güvenlik görevlisi olduğu belirtildi.

BAKANLIK MÜDAHİL OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir çöp evde tutulan 9 yaşındaki C.M.A ile ilgili, Bakanlığımız sürece ilk andan itibaren müdahil olmuştur.

Bursa’da savcılık kararıyla anneye verilen çocuk, Antalyada yine savcılık kararıyla anneden alınarak bakanlığımız kurumlarında koruma altına alınmıştır. Teyze Kamuran Pınar A.nın 16 yaşında olan kendi çocuğuna da ulaşılmış ve Bursada koruma altına alınmıştır. Kamuran Pınar A. Bursada gözaltında tutulmaktadır. (İHA)

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