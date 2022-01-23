Dağıtım şirketinin önünde elektrik zammını protesto ettiler

Sol Parti Eskişehir İl Örgütü, Eskişehir'de elektrik dağıtım şirketi önünde yaptıkları eylemle, elektrik zammını protesto etti. Sol Parti Eskişehir İl Başkanı Hüseyin Öztürk, enerji şirketlerinin kamulaştırılması durumunda 100 TL olan elektrik faturasının 25 TL'ye düşeceğini söyledi.

Kemal ATLAN

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Sol Parti Eskişehir İl Örgütü, fahiş elektrik zamlarını protesto etti, zamların geri alınmasını ve enerji şirketlerinin kamulaştırılmasını istedi.

“FATURALAR İKİ KATINA ÇIKTI”

Sol Parti Eskişehir İl Örgütü, İsmet İnönü Caddesi üzerindeki Zorlu Enerji Elektrik Dağıtım Şirketi önünde fahiş elektrik zamlarını protesto etti. Eyleme katılanlar, ‘Halka ait olanı geri alacağız. Enerji şirketleri derhal kamulaştırılsın’ yazılı pankart açarak, ‘Sefalete teslim olmayacağız’, ‘Artık bıçak kemiğe dayandı’, ‘Zam, zulüm, işsizlik. İşte AKP’, ‘Zamlar geri alınsın’ şeklinde slogan attı.

Elektrik faturalarının zamlarla iki-üç katına çıktığını belirten Sol Parti Eskişehir İl Başkanı Hüseyin Öztürk, Türkiye ekonomisinde ve siyasetinde derin bir kriz yaşandığını belirterek, “Erdoğan’ın fantastik tezleri, TÜİK’in sahte verileri, bir Nas bir Çin modeli derken ülkemiz felaketten felakete sürüklendi. Üç ayda dövizi de faizi de enflasyonu da yükseltip yeni zam ve vergilerle halkı soydular” dedi.

“ZAMLAR GERİ ÇEKİLMELİDİR”

Zamların tek nedeninin enerji üretim ve dağıtımının özelleştirilmiş olması olduğunu ileri süren Öztürk, şunları söyledi;

*2022 itibarıyla elektriğin kilovat saatini 31,86 kuruştan satarken, enerji şirketleri halka 134,89 kuruştan satmaktadır. Yani enerji şirketleri tarafından kamu fiyatının üzerine 4,23 kat ücret konuyor. Bu büyük eziyete son verilmeli, zamlar geri çekilmelidir. Türkiye’nin krizden çıkışı için acil bir kamucu dönüşüm gerçekleştirilmesi gerekiyor.

*Ekonomiden siyasete eğitimden sağlık sistemine kadar her alanda kamucu, toplumcu bir anlayışın egemen kılınarak, özelleştirmelerle yağmalanan yandaş sermayeye peşkeş çekilen kamu malları yeniden kamuya iade edilmelidir. Eğitim ve sağlık her düzeyde parasız olmalı, özel eğitim kurumları ve hastaneler kamulaştırılmalıdır.

*Bu zamların tek nedeni enerji üretim ve dağıtımın özelleştirilmiş olmasıdır. Sadece tükettiğimiz elektriğin parasını değil; şirketlere haraç kesiyorlar! Şirketleri zengin etmek için garibanın, yoksulun, emekçinin cebindeki üç kuruşu çalıyorlar!

*Bu faturalar ödenmez; bu faturaları ödetmeye kalkmak bu karda kışta milyonlarca insanı elektriksiz bırakmak demektir. Geçen yıl 5 milyon ailenin elektriğinin kesildiği düşünülürse bu yıl bu sayı katlanarak artacaktır. Bu büyük eziyete son verilmeli, zamlar geri çekilmelidir.

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