Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: İmralı’dan gelen mektupla seçime gitmeye çalışıyorsanız beyhude

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın İmralı söylemine tepki göstererek, "İmralı'dan gelen mektupla seçime gitmeye çalışıyorsanız bunlar beyhude!" dedi.

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Dün partisinin grup toplantısında muhalefeti sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, “CHP’nin başını çektiği ittifakın bir cenahını oluşturan PKK'nın güdümündeki parti ne yapacağını, ne söyleyeceğini, nasıl davranacağını belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek icazeti bekliyor” demişti.

Erdoğan daha sonra HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in PKK’lı bir teröristle fotoğraflarına ilişkin haberlerin de yer aldığı HDP’ye ilişkin videoyu izlettirerek “Al işte buyur. Bunların göğsündeki şeref madalyası o dağa kaçırdıkları yavrular. Bunlardaki vicdan bu ama şu anda Edirne’deki en büyük hesabı, İmralı’dakine verecek” ifadelerini kullanmıştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine hesap verecek” sözlerini “İllegal siyaset alanı oluşturma gayreti” diye değerlendirdi.

“SANDIK GELECEK; SİZ VE İKİ YÜZLÜ ANLAYIŞINIZ GİDECEK”

Davutoğlu, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Parti kapatmalarla meşru siyaseti daraltmaya çalışan Erdoğan, Edirne ile İmralı arasında hiyerarşi kurarak illegal siyaset alanı oluşturma gayretinde!

* İmralı'dan gelen mektupla seçime gitmeye çalışıyorsanız bunlar beyhude! Sandık gelecek; siz ve iki yüzlü anlayışınız gidecek.

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