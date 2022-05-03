EGM’den provokatif paylaşımlarla ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada kendilerini Afgan, Pakistanlı gibi göstererek provokatif paylaşımlar yapan hesaplara ilişkin açıklama yaptı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

“OPERASYON HESAPLARA FIRSAT VERİLMEYECEKTİR”

“Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medya platformlarında açık kaynaklardan kolaylıkla elde edilebilecek provokatif görüntüler ile kendilerini “Afgan, Pakistanlı” hesaplar gibi göstererek ülkemizde iç karışıklık çıkartmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı görülmüş olup, gerekli incelemeler başlatılmıştır. Bu ve benzeri operasyon hesaplara fırsat verilmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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