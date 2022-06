Erdoğan’dan Gezi eylemcilerine: Bunlar çürük, bunlar sürtük

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"9 yıl önce ağaç bahanesi ile çakılan kıvılcım bir anda bir kalkışmaya dönüştü. Bu eşkıyalar, bu teröristler adeta camilerin içini pisletti. Bunlar böyle, Bunlar çürük, bunlar sürtük. Bunlar için ulu mabet nedir, ne değildir, böyle bir şey yok "diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında konuştu…

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

*Ülkemizin önünü açan, ufkunu aydınlatan yasama çalışmalarına verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.

*Samimi çalışmalarınızı takdirle takip ediyorum. TBMM ne kadar verimli ve etkin çalışırsa ülkemiz hedeflerine o derece hızlı yaklaşır.

*TUSAŞ tesisini hizmete açtık, Konya-Karaman YHT’yi hizmete sunduk, organize sanayi bölgeleri eğitim merkezlerini hizmete açtık, Söke’de en büyük kağıt fabrikasını açtık, Giresun’da afet konutlarını teslim ettik, 1915 Çanakkale Köprüsü’nü hizmete sunduk, Tokat Havaalanı’nı açtık, Faselis Tüneli’ni açtık, İdlib’de ve diğer bölgelerde 100 bin briket evden tamamlananlarını açtık, Rize-Artvin Havalimanı’nın açılış töreninin gururunu paylaştık.

AYASOFYA AÇIKLAMASI

*Tarih fethettiğimiz her yerde güveni, huzuru hakim kılmak için verdiğimiz mücadelenin şahididir.

*Bugün de bayrağımızı dalgalandırdığımız her yeri esenlik yurdu haline getirmenin mücadelesini veriyoruz.

*Ayasofya’yı 84 yıl sonra asli hüviyetine yeniden kavuşturarak fethin bağrında açılan yarayı Allah’a hamdolsun kapattık.

*Ayasofya, İstanbul’un kalbinde yükselen sancak olarak medeniyetimizdeki yerini tekrar almıştır.

*Çamlıca Tepesi geldiğimizde kirlilik abidesiydi. O kulelerle tamamen rezaletti. Çevrecilik adına konuşanlar ‘Burada çevre katliamı var’ demediler. Biz geldik demir yığınlarını kaldırdık, oraya şu andaki muhteşem bir tasarım olan Çamlıca Kulesi’ni diktik.

ATATÜRK HAVALİMANI TARTIŞMASI…

*Ana muhalefet ‘Bunlar kaçkın, bunları buraya alamayız’ diyor. ‘Geldiğimizde bunları geldikleri yere göndereceğiz’ diyor. Aramızdaki fark bu, bunlar gayrı medeni. İstanbul’a ne yapsak, hangi hizmeti getirsek borcumuzu ödeyemeyiz.

*Adını Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olarak tescillediğimiz eser şehrin bir vahası olarak insanımıza hizmet verecek.

*İstanbul Havalimanı ülkemizin yüz akı olarak faaliyetlerine devam ediyor. Atatürk Havalimanı ise kısmen bu vasfını sürdürüyor, sürdürecek.

*Yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerimizde Atatürk Havalimanı’nı kullanıyoruz. Havalimanı içindeki Acil Durum Hastanesi’ne yapılan uçuşlar da buradaki pistten gerçekleşiyor.

*Biz Atatürk Havalimanı’na 1006 odalı Şehir Hastanesi yaptık. 3 ayda yaptık. Ana muhalefetin hal binasını hastane diye takdim etmek suretiyle milleti aldatma yarışı içinde değiliz.

*Onlara o yakışır. Sancaktepe’de benzer bir hastaneyi yaptık. Bu iki hastanede de havaalanı var. Yurtdışında ölüme terk edilen vatandaşlarımız vardı ya, bizler oradan ambulans uçağımızla aldık, getirdik burada tedavileri devam ediyor.

*Dün yeni bir haber geldi, Almanya’da yaşlı ama artık ölüm vaki dediği hastamız var. Televizyonda gördüm, biz yine elimizden geleni yapacağız.

*Biz batının veya batılının yaptığı gibi ölümü gözleyenlerden değiliz, her an ölecekmiş gibi hazırız ama kalkıp bir hasta için de ‘Bu entübedir, her an gidebilir’ diye ağıtlar yakmayız. Rabbim bize verdiği emaneti bizler kullanmaya mecburuz.

İSTANBUL HAVALİMANI

*İstanbul Atatürk Havalimanı’nı eski fonksiyonuyla devam ettirmeye çalışmak İstanbullulara haksızlık olacaktı.

*Türkiye’nin ve İstanbul’un daha uygun bir yerde yeni bir havalimanına ihtiyacı vardı. Yap-işlet-devret yöntemiyle Hazine’ye yük getirmeden ülkemize kazandırdık. Bu havalimanımız dünyada ilklerden, modern, lüks.

*Bu havalimanımızı daha da geliştiriyoruz. Yolcuların otel ihtiyacı için de gerekli desteği vereceğiz. Pistlerdeki eksiği de giderecekler. İGA belki de dünyada bir numara olacak. Kargo kısmı Atatürk Havalimanı olan yeni havalimanımızı büyütmeye devam ediyoruz.

*Atatürk Havalimanı’nda 5 milyon metrekare üzerindeki alanı millet bahçesi yaparak İstanbul’un hizmetine sunuyoruz.

*Fethi çağrıştırması için 145 bin 300 ağaç dikiyoruz. Vatandaşımızın her türlü ihtiyacını karşılayacak altyapı kuruyoruz. 350 yaşında zeytin ağacının da dikimini yaptık.

KILIÇDAROĞLU’NA SERT SÖZLER

* Kılıçdaroğlu, Van’da terör örgütünün ağzıyla konuşarak aklınca Kandil’e selam çakıyor. Van’ın terk edilmişliğinden söz ederken bu şehri 2011’deki depremin ardından adeta yeniden inşa ettiğimizden bile adamın haberi yok ya. Haber yok.

*O depremden sonra Van’ın ne halde olduğunu biliyor musun sen bay Kemal? Sen kaç kere Van’a, Erciş’e gittin?

*Bugüne kadar biz Van’a kesin rakam vermeyeyim, en az 35 milyar harcama yaptık. Edremit adeta denize nazır villa diyeceğim, o hale geldi.

*Biz biliyorsunuz Van Gölü demiyoruz, Van Denizi diyoruz. Bay Kemal haritadaki yerini bile gösteremez.

* İstanbul’u aldığımız zaman İstanbul’da su var mıydı? Susuzluğu en kısa zamanda giderdik, İstanbullu suya kavuştu. Bay Kemal bunları bilmez.

* Devletin kaynaklarının terör örgütüne aktarılmasının önüne geçmek için kullandığımız belediye başkanvekili yöntemini öyle bir anlatıyor ki sanırsınız ses Kandil’den geliyor.

*Arkadaşlar, bay Kemal suyu akmayan musluğu açmak suretiyle çok büyük yatırım yaptığını söyleyecek kadar zavallı.

*CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonunu destekleyeceği yerde bunları belediyeleri engelleme çabası ile takdim ediyor.

* Kılıçdaroğlu yolsuzluk operasyonlarına karşı çıkarak safını belli etmiştir. Bu zat; inanın yalancı. Bu zat; omurgasız, bir proje, bir aparat. Bu zatın ülkede yapılan eserleri engellemeye çalışmaktan başka bir gayretine şahit oldunuz mu?

*Ayrım yapmadan veriyoruz dediği sosyal desteklerin tamamı bizim ortalama bir il ya da büyükçe ilçe belediyemizin seviyesine çıkamıyor.

* Ana muhalefet, yavru muhalefet ne diyorlar? Gelmeyecekler de biz gelirsek bunların verdiği işi alan müteahhitlere ödemeleri yapmayacağız diyorlar.

*Devlette devamlılık esastır, bunu nasıl dersin, söke söke bu ülkede yargı var, biz bir hukuk devletiyiz, nasıl vermezsin, şakır şakır ödemeye mensupsun.

KILIÇDAROĞLU’NUN İDDİALARI

* TURKEN Vakfı’nın yurt binasını diline dolayan bu kişinin FETÖ’nün oradaki fitne yuvalarından şikayetçi olduğunu hiç görmedik.

Bu yurdun hizmet verdiği için yapıldığını biliyoruz. Peki, Kılıçdaroğlu binbir türlü iftira ile diline dolayarak kime hizmet ediyor? Rahmetli Muhammed Ali’nin çiftliğini de hizmete sunarak bu zatı daha da çatlatacağız.

*Yalan olduğu mahkemeler tarafından da defalarca ispatlanmış konuları sürekli tekrarlama ısrarı şahsiyetli bir adamın yapacağı iş değildir.

*Bizim ailemizle uğraşanların haklarındaki her şeyi ortaya çıkarmayı biliriz ama bize yakışmaz. Kaçacak iddiasından, yurt binasına kadar pek çok meselenin etrafında dönüp durması bir projenin parçası olarak yapılabilir.

* Kılıçdaroğlu’nun hakkını da yememek lazım. Seçim için rakip gördüğü herkesi ya aynı masada toplayarak kendine tabi kıldı ya da ince manevralarla saf dışı bırakmaya başladı.

*Bu zatın konu kendi siyasi ikbali olunca ya benimle olun ya önümden çekilin diyerek nasıl şahinleştiğini ibretle takip ediyoruz.

KILIÇDAROĞLU’NA 10 SORU



Birinci sorum terör örgütünün bütün unsurlarını DHKP-C’den TİKKO’ya, FETÖ’den DEAŞ’a terör örgütlerini en şiddetli şekilde lanetliyor mu, lanetlemiyor mu?

İkinci sorum, Türkiye’nin sınır ötesi harekatlarını destekliyor mu?

Üçüncü sorum, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği tartışmalarında ortaya çıkan riyakar tutuma karşı devletinin izlediği politikaların yanında mı değil mi?

Dördüncü sorum, Türkiye’nin Akdeniz ve Ege’deki milli mücadelede ülkesini safında mı karşımızdakilerin safında mı?

Beşinci sorum, dünyadaki krizin ekonomik boyutuna mücadeleye ilkesel destek veriyor mu?

Altıncı sorum, mahkeme kararları ile yalan olduğu tescillenmiş iddiaları kenara bırakıp siyaseti ülkenin ve milletin ali çıkarları üzerinden yürütmeye var mı yok mu?

Yedinci sorum, stratejlerini yabancılara hazırlatmak yerine kendi parti mensupları ile belirlemeye yönelecek mi?

Sekizinci sorum, bin yıldır kanlarımızla sulayarak ebedi vatanımız haline getirdiğimiz toprakların tüm değerleri, birikimleri ile asil devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu etmiyor mu?

Dokuzuncu sorum, partisi içindeki terör destekçisi, istismarcıyı, hırsızı tasfiyeyi düşüyor mu?

Onuncu sorum, yüreği yetip 2023’te aday olacak mı olmayacak mı?

TİP MİLLETVEKİLLERİNİN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ’NDEKİ EYLEMİNE TEPKİ

*Devletin polisine görevini yaparken ‘Ben milletvekiliyim’ diyor. Sen milletvekili olsan ne yazar?

*15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde böyle bir pankartı sen asamazsın. Asamadınız asamayacaksınız hukuk önünde hesabını vereceksiniz.

GEZİ EYLEMCİLERİNE ‘SÜRTÜK’ DEDİ

*9 yıl önce ağaç bahanesi ile çakılan kıvılcım bir anda bir kalkışmaya dönüştü. Bu eşkıyalar, bu teröristler adeta camilerin içini pisletti. Bunlar böyle, Bunlar çürük, bunlar sürtük.

*Bunlar için ulu mabet nedir, ne değildir, böyle bir şey yok. Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu biz zaten biliyoruz. Bay Kemal oradaydı.

*Bunlar ancak terör sevicilerle beraber çünkü kendileri de terör sevici. Bunlardan bu vatana ve bu millete hayır gelmez. Bunlar ancak terör sevicilerdir.

