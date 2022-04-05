Fenomenlerin partisinde kavga: Masa ve şişeler havada uçuştu

İstanbul Karaköy’de bir gece kulübünde parti veren sosyal medya fenomenleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Masa, şişe ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları kameralara yansırken, mekandaki fenomenlerden 3'ü yaralandı.

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Önceki hafta Karaköy'deki bir gece kulübünde aralarında Abdüsselam Yılmaz (Deli Mi Ne) ve Batuhan Şahin'in (Yeisso) olduğu sosyal medya fenomenleri bir parti düzelendi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde fenomenler arasında laf atma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine masa, şişe ve yumruklar havada uçuştu.

DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Kavga sonucunda Batuhan Şahin ve diğer iki fenomen genç aldıkları darbelerle yaralanırken, hem içeride hem de dışarıda yaşanan kavga kameralara yansıdı.

Olayın ardından hastanede tedavi gören ve darp raporu alan Şahin ardından emniyete giderek şikayette bulundu.

Öte yandan Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin, sosyal medya hesaplarından olayla ilgili açıklamalarda bulundu. (İHA)

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