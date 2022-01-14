Günler sonra valilikten ‘Enes Kara’ açıklaması

Elazığ’da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın kaldığı cemaat evinde uğradığı baskılar sonucunda intihar etmesi olayından günler sonra Elazığ Valiliği’nden açıklama yapıldı.

Evren DEMİRDAŞ

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Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın kaldığı cemaat evinde uğradığı baskılar sonucunda intihar etmesi sonrasında olayla ilgili Elazığ Valiliği’nden açıklama yapılmaması tepkilere neden olmuştu.

Olaydan 4 gün sonra o açıklama geldi.

“KISITLAMA TEBİRİNİN İNRİHAR OLAYIYLA İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR”

Elazığ Valiliği Enes Kara'nın intihar olayıyla yapmış olduğu yazılı açıklamada şunları kaydetti:

* Fırat Üniversitesi öğrencisi Enes Kara'nın vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.

* Öte yandan son günlerde bazı yayın organlarında yer alan haberler üzerine açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

* Valiliğimiz tarafından Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında ilgili kanunlara dayanarak, 08.02.2021 tarihinden itibaren 15 gün süreyle, kararda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, açık hava toplantısı, yürüyüş miting ve benzeri etkinlikler için kısıtlama tedbirleri uygulaması kararlaştırılmıştır.

* Tedbir kararları Covid-19 salgını kapsamında düzenli olarak alınmakta olup, bahse konu intihar olayı ile ilgisi bulunmamaktadır.

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