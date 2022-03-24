“Hakim ve savcıların yüzde 60’ı 5 yıl ve altında kıdeme sahip”

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 22 bin 800 hakim ve cumhuriyet savcısının yüzde 60'a yakınının 5 yıl ve altında kıdeme sahip olmasının büyük bir sorun olduğunu söyledi.

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Yargıtay Başkanlığı, Çukurova Üniversitesi ve Adana Sanayi Odası iş birliğiyle ‘İş Hukuku’ başlıklı Yargıtay Bölgesel İçtihat Forumu düzenlendi.

Forumun açılış konuşmasını yapan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, son yıllarda gerçekleştirilen reform çalışmalarının bir sonucu olarak yargıya güvenin her geçen gün arttığını vurgulayarak, şunları söyledi:

– Halkın yargıya olan güveninin çok az olduğuna dair haber ve yorumların doğru olmadığı kanaatindeyim. Vatandaşlarımız tarafından mahkemelere açılan milyonlarca dava, hakim ve savcılarımızın fedakar çalışmalarıyla sonuçlandırılmaktadır.

– Buradaki en büyük sorunlarımızdan biri, 22 bin 800 hakim ve cumhuriyet savcısının bulunduğu yerde yüzde 60’a yakın meslektaşımızın 5 yıl ve altında kıdeme sahip olmasıdır. Önümüzdeki günlerde eğitim yoluyla ve daha da yapılacak reform çalışmalarıyla bu alandaki boşluğun da hızla giderileceğini göreceğiz.

“SOSYAL MEDYA MAHKEMELERİ” ELEŞTİRİSİ

– Üzülerek ifade etmem gerekir ki çoğunlukla sahte hesapların arkasına sığınan kullanıcıların yargısal süreçler hakkında sosyal medyada yorumlar yapmasına ilişkin uygulamalara sıklıkla rastlıyoruz. Buna sosyal medya mahkemeleri deniyor. Kişinin suçlu olup olmadığına, delil durumuna herhangi bir veriye objektif olarak bakmaksızın her önüne gelen bu konuda bir hüküm veriyor ve bu konuda yargıyı suçluyor. Bu, kabul edilebilir değil.

– Anayasaya ve evrensel hukuk ilkelerine aykırı olan ve bazı hallerde suç teşkil eden bu durum, ülkemizde kronik bir hal haline gelmiştir. Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz ve davranış sosyal medyada da suçtur. Şu bir gerçektir ki herhangi bir davada, dava dosyasına vakıf olan az sayıdaki yargı mensubu dışında hiç kimsenin bu konuda yeterli bilgiye sahip olduğunu söylemek mümkün değildir.

HUKUK ATMOSFERİNİ ZEHİRLİYOR

– Dosyanın içeriğini bilmeden, delilleri görmeden bunları görmeden okumadan bunları anlamadan özellikle bu konuda uzmanlık gerektiren bir konuda bir bakıyorsunuz herkes bir yorum yapıyor. Televizyonda, basında, sosyal medyada, siyasi alanda her alanda toplumun her kesiminde sanki bütün iş güç bırakılmış ve bir tek bu konu üzerinde yargıya gereksiz şekilde sataşmalarda bulunulmaktadır.

– Kamuoyunun demokratik hak arayışlarına, duyarlılıklarına sonuna kadar saygı duyuyoruz. Ancak hukuk atmosferini zehirleyen bu yaygın ve güncel problem ciddiye alınmalı, yapılacak yasal düzenlemelerle çözüme kavuşturulmalıdır.

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