İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘yatırım’ tepkisi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a alınacak yeni metrobüs alımına ve yapılacak olan yeni metronun finansına onay vermemesine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İstanbul’a yapılacak olan yeni yatırımlara onay verilmemesine tepki gösteren İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

“NEDEN ONAY VERMEDİNİZ ONU ANLAMADIK!”

*Cumhubaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge'ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık!.

*Milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli – Sefaköy – Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. NEDEN?

300 METROBÜS ALIMI İÇİN ONAY BEKLİYORDU

İBB'nin kendi öz kaynaklarıyla alımını gerçekleştirdiği 160 metrobüs için geçtiğimiz yıl eylül ayında düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Ekrem İmamoğlu, “İBB Meclisi'nden 300 otobüsün alınmasıyla ilgili, yaklaşık 1 yıl önce, 90 milyon Euro'luk bir borçlanma yetkisi, oy birliğiyle geçti. Ne yazık ki, 9-10 aydır bu, Ankara’da, Cumhurbaşkanlığı'nda bekletiliyor. Tek bir cevap, tek bir yorum dahi yok” ifadelerini kullanmıştı.

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