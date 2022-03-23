İstanbul Sözleşmesi eylemleri nedeniyle dava açılan 33 kadın beraat etti

İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini protesto eden Ankara Kadın Platformu üyesi 33 kadının yargılandığı davanın üçüncü duruşması, Ankara Adliyesi 28. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Kadınlar hakkında, suç unsurunun oluşmaması nedeniyle beraat kararı verildi.

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İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından kadınlar, ülke genelinde eylemler düzenlemişti.

Ankara Kadın Platformunun çağrısıyla yapılmak istenen eylemde ise kadınlar, polisin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Gözaltına alınan kadınlar hakkında “gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet”ten dava açılmıştı.

33 kadının yargılandığı davanın üçüncü duruşması Ankara Adliyesi 28. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Kadınlar hakkında, suç unsurunun oluşmaması nedeniyle beraat kararı verildi.

‘SUÇ İŞLEMEDİK, HAKLARIMIZI SAVUNDUK'

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi ve birçok avukatın da müdahil olduğu davada İstanbul Sözleşmesi'nin kadınlar için önemine bir kez daha dikkat çekildi.

Sanık olarak yargılanan kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin kadınların haklarını koruduğunu ifade ederek suç işlemediklerinin altını çizdi.

Avukat Çiğdem Kozan İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Danıştay Cumhuriyet Başsavcılığının da “Bir kişinin kararı ile feshedilemez” kararını hatırlatarak “Bu yargılama ile kadınlar yine şiddete uğruyor. Ne yazık ki ‘İstanbul Sözleşmesi' yaşatır demek bile şiddet sarmalına dönüştürülüyor. Diğer yandan polis de dosyaya üzerinde değişiklik yaptığı görüntüleri vermiş. Uyguladığı şiddet görüntülerini kesmiş. Yargılanması gereken kadınlar değil, orantısız güç kullanan polisler. Hukuk devleti gerçekten ayaklar altında” diye konuştu. Kozan, “Kadınların derhal beraatini talep ediyoruz” dedi.

‘SİSTEMATİK ŞİDDET UYGULANIYOR'

Avukat Döndü Kurşunoğlu ise “Emniyet Ankara'da bir yıldır sistematik bir şekilde şiddet uyguluyor. Ters kelepçe, çıplak arama, öğrencilerin burslarının kesilmesine kadar. Burada 33 kadın değil, sistematik şiddet uygulayan emniyet güçlerinin yargılanması gerekir” dedi.

Duruşma sonunda yargılanan 33 kadın hakkında, suçun yasal unsurlarının oluşmaması gerekçesiyle beraat kararı verildi. Kararın ardından kadınlar “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır”, “Yaşasın Kadın Dayanışması” sloganlarını attı.