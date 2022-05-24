İstanbul’da IŞİD ve El Kaide operasyonu

İstanbul'da terör örgütleri IŞİD ve El Kaide mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütleri IŞİD ve El-Kaide’ye üye olan ya da finansal destek sağlayanlara yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda yabancı uyruklu A.M.S., AM.S., O.Z. ve A.M. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri için emniyete getirildi. (DHA)

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