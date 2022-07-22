İstanbul’un yeni Halk Ekmek fabrikası açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek ürettiği Halk Ekmek fabrikalarına yenisini ekliyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden İstanbul Halk Ekmek (İHE), dördüncü fabrikasını Hadımköy'de açıyor.

Halk Ekmek'in kurucusu eski İBB başkanlarından Ahmet İsvan'ın adı verilen fabrikanın açılışı 23 Temmuz günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı törenle gerçekleştirilecek.

KAPASİTE 1.8 MİLYONA ÇIKACAK

Türkiye'nin ilk ekşi maya ekmek üretim fabrikasında günlük 200 bin adet normal ekmek üretimi yapılacak.

Günlük 1 milyon adet ‘tek kişilik ambalajlı ekmek’ ve 200 bin adet ‘ekşi mayalı çeşit ekmek’ üretimi gerçekleşecek.

Böylece İHE’nin toplam ‘normal ekmek’ üretim kapasitesi 1.5 milyondan 1.8 milyona çıkacak.

78 BİN METREKARELİK ALANA KURULDU

İHE, kurulduğu 1978 yılından bu yana Kartal-Cevizli, Eyüp-Edirnekapı ve Sultangazi-Cebeci fabrikaları olmak üzere üç fabrikasında üretim yapıyordu.

Hadımköy'de yeni bir fabrika toplam 78 bin metrekare alan üzerinde kuruldu. Fabrikada 12 adet 50 tonluk, 6 adet 20 tonluk toplam 18 adet un silosu bulunuyor. Silolarda 720 ton un stoklanabiliyor. Fabrika, olası bir afet durumunda 24 saat çalışabilecek şekilde dizayn edildi.

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