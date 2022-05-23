İYİ Parti kurucularından Necati Caner hayatını kaybetti

Denizli’nin tanınmış avukatlarından Necati Caner geçirdiği rahatsızlık sonrası 75 yaşında hayatını kaybetti. Caner, Denizli’de İYİ Parti il teşkilatının kurucuları arasında yer almıştı.

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Denizli'de hem siyaset hem de hukuk dünyasının sevilen isimlerinden avukat Necati Caner geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altında tutulan Caner'in sabaha karşı yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi.

Adalet Partisi'nde siyaset yaşamına başlayan Caner partinin çeşitli kademelerinde görev almıştı. Doğru Yol Partisi'nde il başkanlığı yapan Caner milletvekili adayı da olmuştu.

Caner son olarak İYİ Parti Denizli teşkilatının kurucuları arasında yer almış, partinin Disiplin Kurulu başkanlığını üstlenmişti. Caner'in cenazesi bugün Ulu Camii’de ikindi namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Gümüşer Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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