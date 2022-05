Kılıçdaroğlu: Sıradan bir demokrasi ortamında seçime gitmiyoruz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Her şeyi ben bilirim diyen bir adam oturuyor yukarıda. Memleketin ne halde olduğunu biliyoruz" dedi. Ayrıca, Kılıçdaroğlu "Sıradan bir demokrasinin ortamında seçime gitmiyoruz. Baskının olduğu, yargının teslim alındığı, TBMM’nin büyük ölçüde teslim alındığı bir ortamda seçime gidiyoruz" şeklinde konuştu.

Cem YILDIRIM/ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘İktidar Yolunda Dayanışma Yemeği’ne katıldı.

“ÇANKAYA BİZİ BEKLİYOR”

4 milyon hanenin elektriğinin kesildiğini, bu dramı yaşamak için kendi evinin de elektriğinin kesildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Halka güven vermenin temel yolu söylemlerimizi ortaklaştırmaktır. Birbirimize propaganda yapmakta, birbirimizin söylemlerini eleştirmekten vazgeçmek zorundayız. Biz, beraber, ortaklaşa söylemlerimizi aynı paralelde götürebilirsek emin olun halk bize oy verecek. Bunun yolunu, yöntemini görüyorum. Daha önce bize selam vermeyen insanların, bize selam verdiğini görüyorum. Kucaklaştığımızı görüyorum. Çankaya bizi bekliyor. Halk kucağını açtı. Oturduğumuz yerde kimse bize Çankaya'yı vermez. Bunun için mücadele etmemiz lazım” diye konuştu.

“YORULMAK BANA HARAMDIR”

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

* “Bu mücadele ekmek mücadelesi. Ben çalışıyorum, eksiklerim olabilir, yanlışım olabilir ama şundan bütün yol arkadaşlarımın emin olmasını isterim; yorulmak bana haramdır. Yorulmayacağım iktidara kadar. Halk bu vaziyetteyken bizim yoruldum deme hakkımız yoktur.

*Hangi sandık çevresinde ne kadar oy aldık, hangi ilçede oyumuz düşük belli. Oyun düşük olduğu yerde çalışacağız. CHP'nin kenarından geçmemiş insanlarla buluşuyorum. Oy veremeyende sorun yok, sorun oy istemeyende. Yargı yargı olmaktan çıkmışsa, yasama bir kişinin iradesiyle el kaldırıp indiriyorsa, yürütme organı yargı ve yasamayı rehin tutuyorsa ciddi bir sorun vardır. Bu ülkeye özgürlüğü getireceğiz.

*Umutsuz değiliz. Umutsuzluk söylemi bizim kitabımızda yoktur. Beraber olmak zorundayız. Kısır tartışmalardan kesinlikle vazgeçin. Buna asla izin vermeyin. Memleketin bu kadar sorunu varken kısır tartışma mı olur?”

“TAMAMINI PARTİDEN ATTIK”

Seçim güvenliğiyle ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* “Sandıkta görevli kişi, dışarı çıkıp sigara içmeyecek. ‘Bana yemek gelmedi ben burayı terk ediyorum’ dediği an derhal partiden atılması lazım. Bu konuda çok kararlıyım. Bir yemek yemedin diye sandık mı terk edilir?

* İl ilçe başkanları görevlerini tam yapacak. 10 bini aşkın arkadaşımız, sandık görevlisi olduğu halde sandığın başında olmamış ve imzası yok. Sorunu olmayanların tamamını partiden attık. Bunlar partili falan değil.

* Seçim sırasında görevli olan arkadaşların nasıl bir görev üstlendiklerinin farkına varmaları lazım.”

“SIRADAN BİR DEMOKRASİ ORTAMINDA SEÇİME GİTMİYORUZ”

* “Sıradan bir demokrasinin ortamında seçime gitmiyoruz. Baskının olduğu, yargının teslim alındığı, TBMM'nin büyük ölçüde teslim alındığı bir ortamda seçime gidiyoruz. Biz bu seçim sürecinde çalışmak zorundayız.

*Hep içimde uktedir. Bursa'yı en rahat alacağımız yerde, büyükşehir belediyesi ile il başkanı arasındaki çekişme yüzünden kaybettik orayı. Bütün Bursalılara karşı bizim mahcubiyetimiz vardır. Parti, bir bürokratik yapı değildir. Partide hepimiz eşitiz. Ben de partinin üyesiyim. Partide sadece görev verilir. Burası halkın partisidir. Kim olursa olsun elimizi uzatacağız.

*Hiçbir siyasetçinin halka tepeden bakma yetkisi yoktur. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Çalıştığımız sürece toplum bize kucak açacak.

“HER ŞEYİ BİLDİĞİNİ SANAN ADAM…”

*Her şeyi ben bilirim diyen aslında hiçbir şey bilmeyen kişidir. Her şeyi ben bilirim diyen bir adam oturuyor yukarıda. Memleketin ne halde olduğunu biliyoruz. Her şeyi bilen adam. Bildiğini sanan adam. Bir ülkeyi felakete sürükleyen adam.”

